Langenhagen/Elze

Der Elzer Alfred Junior erhält vom Militär trotz dreimaliger Versuche keinen Berechtigungsschein, um den Standortübungsplatz nach dem 1. März noch legal betreten zu dürfen. Der 85-Jährige hatte 30 Jahre lang nahe dem Areal der Bundeswehr in Langenhagen gewohnt.

Die Bundeswehr hatte im vergangenen Jahr nach diversen Verstößen wie illegaler Müllentsorgung und Vandalismusschäden auf ihrem Platz zwischen Langenhagen, Isernhagen und dem Norden Hannovers das Areal zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt. Seither ist dieses Gebiet grundsätzlich für Zivilisten gesperrt.

Der Standortübungsplatz der Bundeswehr ist seit vergangenem Jahr als militärischer Sicherheitsbereich ausgewiesen. Quelle: Sven Warnecke

1700 Berechtigungsscheine ausgestellt

Da es dem Militär aber nach eigenem Bekunden um ein gedeihliches Miteinander mit den Anwohnern aus den benachbarten Kommunen ging, wurden Besucherscheine in Aussicht gestellt, die zunächst ab dem 1. Oktober gelten sollten. Doch die Nachfrage war derart groß, dass die Bundeswehr mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinterher kam. In der Folge wurde die Frist zweimal verlängert. Doch seit Anfang März haben außerhalb des militärischen Übungsbetriebs nur noch die gut 1700 Inhaber einer derartigen Berechtigung die Erlaubnis, dort auf den Wegen spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren.

Jasmin Henning, Sprecherin der Bundeswehr in Hannover, teilt auf Anfrage mit, dass das Militär nun nicht verstärkt auf dem Gelände patrouillieren würde. Dennoch würden die dort regelmäßig übende Truppe sowie die Feldjäger als Bundeswehrpolizei durchaus Besucher nach ihren Berechtigungsscheinen fragen. „Doch das wird nicht extra hochgefahren“, betont sie.

Die erneute Absage ärgert Alfred Junior aus Elze durchaus. Ihm sei von der Bundeswehr mitgeteilt worden, dass es sich bei den Besucherscheinen um eine reine „Kann-Bestimmung“ handeln würde, die allerdings streng an den Wohnort des Antragstellers gebunden sei. „Die Wedemark gehört doch eindeutig zu den ,umliegenden Gemeinden’, und mein Wunsch ist doch nachvollziehbar“, meint der Elzer. „Ehrlich gesagt, ich vermute, dass man ein einmal geschriebenes Nein nicht mehr zu einem Ja ändern will“, sagt Junior.

Für das Militär steht die Sicherheit im Vordergrund

Das sieht die Bundeswehr indes ganz anders. Für sie zähle in erster Linie die Sicherheit während des Ausbildungs- und Übungsbetriebs der Soldaten, heißt es in dem Antwortschreiben an Junior, das der Redaktion vorliegt. Das Militär habe nach den diversen Verstößen im Einvernehmen mit der Region Hannover als Naturschutzbehörde, der Bundeswehrverwaltung und den Bundesforsten entschieden, den Standortübungsplatz Hannover zu sperren, ruft die Bundeswehr in Erinnerung.

„Diese Maßnahme entspricht meiner Verpflichtung, sowohl für den Schutz der Bevölkerung Sorge zu tragen als auch die unbeeinträchtigte Nutzung des Platzes durch entsprechend Befugte sicherzustellen“, teilt dazu der sogenannte Standortälteste Berend Burwitz dem Elzer in der Absage mit. Ihm sei durchaus bekannt, dass etliche Anwohner das landschaftlich reizvolle Gelände des Standortübungsplatzes gerne zu Spaziergängen, zum Laufen oder zum Radfahren genutzt haben, berichtet der Kapitän zur See und damit höchste Militär in Hannover weiter.

Berechtigungsscheine nur für Anwohner

Burwitz betont aber auch, dass sich in der Vergangenheit die überwiegende Zahl der Besucher des Platzes an die dort geltenden Regeln gehalten habe. Deshalb sollte zumindest den direkten Anwohnern außerhalb der Übungszeiträume dort weiter ein Besuch möglich sein. Die neuerdings vorgeschriebenen Ausweise können volljährige Bürger, die in den umliegenden Kommunen Langenhagen und Isernhagen sowie dem hannoverschen Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide einen Wohnsitz haben, beantragen. „Andere Personen können per se kein nachvollziehbares Interesse am Betreten geltend machen.“

Hier können Ausweise beantragt werden Etwa 1700 Berechtigungsscheine sind inzwischen von der Bundeswehr an Interessierte ausgegeben worden. Diese Ausweise können nur schriftlich beantragt werden. Die Anträge müssen an das sogenannte Unterstützungspersonal Standortältester Hannover, Hans-Böckler-Allee 18, 30173 Hannover oder per E-Mail an info-punkthannover@bundeswehr.org geschickt werden.

Der Soldat hebt darüber hinaus hervor, dass der Standortübungsplatz Hannover kein Ausflugsziel sein dürfe. Wer sich erholen wolle, könne das in der Region Hannover hinlänglich und vielfältig tun, meint der Offizier.

Von Sven Warnecke