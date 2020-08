Burgdorf

„Handwerk gab es schon vor 100 Jahren – und es wird es auch in 100 Jahren noch geben“: Mit dieser Überzeugung und guten Wünschen hat Kreishandwerkermeister Thomas Hinze jetzt die drei besten Gesellen in das Berufsleben verabschiedet. Coronabedingt in kleinem Kreis. Zimmerer Anton Göhlmann, Maurer Leon Ziemek und Metallbauer Tobias Kriesell nahmen die Würdigung gern entgegen, schließlich liegt hinter den drei jungen Männern ein durchaus forderndes halbes Jahr –wegen der Corona-Pandemie mit all den Einschränkungen bei Arbeit und Lernen.

Dazu gehört auch die ungewohnte Freisprechung im Haus des Handwerks und nicht in einer Aula mit 300 Gästen, Big Band und Catering. Um das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten, lud die Handwerkskammer jene Absolventen ein, die mindestens einen Teil ihrer Prüfung mit einem „sehr gut“ und den anderen Teil mit einem „gut“ bestanden hatten. Aber auch die Anzahl der Gesellen, die das geschafft haben, ist in diesem Jahr besonders hoch. In diesem Abschlussjahrgang sind es acht Gesellen. Göhlmann, Kriesell und Ziemek wurden in Burgdorf freigesprochen, die übrigen fünf in Neustadt.

Coronavirus vereitelt Auslandsjahr in Kanada

Geht es nach Anton Göhlmann aus der Wedemark, dann würde er jetzt ein Jahr in Kanada arbeiten. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung in der Fuhrberger Zimmerei. Besonders gut habe ihm gefallen, nach der Schule etwas Praktisches zu machen und abends zu wissen, was er geschafft habe. Als nächsten Schritt stand ein Auslandsjahr auf dem Plan, aber dann kam das Coronavirus – deshalb arbeitet der Geselle erst einmal weiter im Ausbildungsbetrieb, bis er nach Kanada reisen kann. Und danach kann sich der Zimmermann ein Studium im Bauingenieurwesen vorstellen.

Nach der Ausbildung kommt die Meisterschule

Leon Ziemek aus Isernhagen-Süd kommt aus einer echten Maurerfamilie. Sein Großvater und sein Vater legten als Maurermeister den sprichwörtlichen Grundstein für seinen Spaß am Handwerken. „Deshalb stand für mich schon in der Schule fest, dass ich eine Ausbildung als Maurer anfangen werde“, sagt Leon und lobt seinen Ausbildungsbetrieb Heger Bauunternehmen aus Isernhagen. Dort habe er mitgewirkt, dass große Bauwerke mit Tiefgaragen entstehen, und er habe sich darüber gefreut, immer nette Kollegen zu haben. Die dreijährige Ausbildung hat er nun mit Bravour bestanden und möchte im nächsten Schritt seinen Maurermeister schaffen.

Metallbauer Tobias Kriesell, Maurer Leon Ziemek und Zimmerer Anton Göhlmann werden für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Quelle: Elsa Scholz

Metallbauer beginnt mit Maschinenbaustudium

Normalerweise dauert die Ausbildung zum Metallbauer dreieinhalb Jahre. Tobias Kriesell aus Hannover konnte die Ausbildung bei Carsten Detert in Lehrte aufgrund seines Abiturs innerhalb von drei Jahren absolvieren. Der Geselle ist froh, sich für den Betrieb mit Schwerpunkt Edelstahlverabeitung entschieden zu haben. Er beginnt zum Wintersemester mit dem Maschinenbaustudium und will nebenbei weiter in seinem Ausbildungsbetrieb arbeiten

Handwerk als zukunftssichere Branche

Mit Blick auf die Schäden in der Wirtschaft, die die Corona-Pandemie bis jetzt angerichtet hat, sagt Klaus Michalke, Geschäftsführer der Handwerkskammer: „Es könnte schwierig werden.“ Als Beispiel nennt er Friseure, bei denen er sich auf der einen Seite vorstellen kann, dass die Betriebe zögern, neue Auszubildende einzustellen, und dass auf der anderen Seite die Nachfrage der Jugendlichen gering ist.

Hinze blickt dagegen optimistischer in die Zukunft, insbesondere in die der drei Gesellen. Ohnehin gebe es im Handwerk viele Möglichkeiten und mit ihren sehr guten Leistungen stehe den jungen Männern alles offen. Er unterstützt auch die Entscheidung, die Kenntnisse in Form einer Meisterausbildung und eines Studiums zu vertiefen.

