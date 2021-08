Fuhrberg/Mellendorf

Eigentlich sollte es im September endlich losgehen: Die Brücke über die Hengstbeeke soll erneuert werden, und dafür muss die L310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf gesperrt werden. Das würde für Pendler nicht nur deutlich längere Fahrzeiten bedeuten, sondern die Gewerbetreibenden in Fuhrberg fürchten auch um ihre Existenz.

Nun hat die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Baustart erneut verschoben. Angepeilt ist laut Fabian Schulze, Leiter des Fachbereichs Bau, nun ein Baubeginn im März 2022. Ein bereits von den Gewerbetreibenden aus Fuhrberg eingereichter Eilantrag gegen das Vorhaben hätte die Arbeiten weiter in den Winter hinein verzögern können. Daher bestehe die Gefahr, in eine längere Winterpause zu geraten und so die Sperrung der L310 unnötig zu verlängern, begründet er die Entscheidung. Bereits fertig ist hingegen ein Plan, wie der Verkehr im Falle einer Sperrung umgeleitet werden kann.

Und wie soll der Verkehr nun umgeleitet werden?

Auf Pendler kommen mit der Sperrung längere Fahrzeiten zu. Von Fuhrberg aus müssen Fahrerinnen und Fahrer über die L381 über Großburgwedel ausweichen. Dort passieren sie das Gewerbegebiet, die Ikea-Kreuzung und können dann auf die A7 fahren. Alternativ können sie von Großburgwedel aus auch über die Bissendorfer Straße direkt nach Bissendorf und weiter über Mellendorf fahren. Dort besteht der Anschluss zur A7. Von der A352 aus aus könnten Fahrerinnen und Fahrer bereits bei Langenhagen ausweichen und dann weiter über Bissendorf und Großburgwedel nach Fuhrberg fahren.

Zudem will das Land laut Schulze Hinweise in Celle, am Kreuz Herrenhausen an der A2 und auf der A7 an der Ausfahrt Schwarmstedt platzieren, sodass der Lastwagenverkehr das Gebiet weiträumig umfahren kann. Das hatte die Stadt Burgwedel angemahnt, da die Kreuzung bei Ikea schon jetzt am Limit sei.

Sollte die L310 eigentlich nicht schon im April gesperrt werden?

So zumindest hatte es die Landesbehörde im Frühjahr angekündigt – allerdings ziemlich spontan, sodass einige dies für einen Aprilscherz hielten. Dabei soll die Brücke komplett neu gebaut werden, weil sie marode ist, und eine Reparatur wirtschaftlich keinen Sinn ergebe. Die Überführung über die Hengstbeeke besteht genau genommen aus zwei Brücken, eine für Fußgänger und Radfahrer und eine für den Autoverkehr. Im Neubau sollen dann die getrennten Überwege auf einer Brücke vereint werden. Für die Arbeiten war ursprünglich eine Sperrung von acht Monaten geplant.

Warum wurden die Arbeiten dann verschoben?

Die Pläne des Landes führten nicht nur in Fuhrberg zu Aufruhr. Letztlich hatten kritische Nachfragen von Fuhrberger Gewerbetreibenden und planungsrechtliche Fragen zu einer Verzögerung geführt. Schließlich kündigte das Land an, die Arbeiten würden im September beginnen – und die L310 nur sechs anstatt zwölf Monate gesperrt werden. Doch den Gewerbetreibenden war das nicht genug. Sie reichten Klage gegen das Vorhaben ein und hofften, mit einer einstweiligen Anordnung, die Baumaßnahme stoppen zu können.

Wie begründen die Fuhrberger denn ihr Vorgehen?

Die Gewerbetreibenden in Fuhrberg sehen sich durch das Vorhaben massiv in ihrer Existenz bedroht. Rund 20.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Landesstraße durch Fuhrberg und damit reichlich potenzielle Kundschaft. Sie seien auf den Durchgangsverkehr angewiesen und befürchten auch, dass gezielt anfahrende Kundinnen und Kunden durch die Umleitungen irritiert werden können, begründen die Gewerbetreibenden ihr Vorgehen. Ihr Ziel: Eine Änderung des Planungsverfahrens, das alle Interessen berücksichtigt und ein Baubeginn möglichst erst im Frühjahr 2023.

Hat das Eilverfahren die Bauarbeiten verhindert?

Ein Eilverfahren hätte laut Schulze zu einer Verzögerung der Arbeiten führen können. Damit habe ein größeres Risiko bestanden, mit den Arbeiten in eine längere Winterpause zu kommen. Den Gewerbetreibenden bleibt aber noch die Klage. An dem geplanten Bauverfahren will das Land weiterhin festhalten. Im Vorfeld seien bereits verschiedene Varianten angedacht worden, sagt Schulze. Die Lösung sei im Grunde alternativlos – nicht zuletzt wegen der Lage der Brücke mitten in der Natur. Auch die Bauzeit soll weiterhin sechs Monate dauern.

