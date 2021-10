Großburgwedel

Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark haben im September den deutlichsten Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der Region zu verzeichnen. Nach einem leichten Anstieg im August sank die Arbeitslosenquote dort wieder auf vier Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es in den drei Kommunen 14 Prozent weniger Arbeitslose. Das ist regionsweit der stärkste Rückgang. Zum Vergleich: Bei Schlusslicht Springe nahm die Zahl nur um 7 Prozent ab. Insgesamt verzeichnet die Agentur für Arbeit aber in der gesamten Region sinkende Zahlen.

Eine Erklärung hat die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Heike Döpke: „Die Arbeitslosigkeit sinkt deutlich, besonders die Jugendlichen melden sich in Ausbildung und Arbeit ab.“ Im Jahresverlauf hätten sich in der Region über 9000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet im Vergleich zum Vorjahreszeitrum. „Das ist sehr erfreulich, und die positive Entwicklung sollte auch noch anhalten“, sagt sie. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt halte an. In diesem Jahr hätten sie in der Region über 5500 Stellen mehr anzubieten als im Vorjahreszeitraum.

Geringste Arbeitslosenquote regionsweit

Regionsweit haben dabei Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark immer noch die geringste Arbeitslosenquote von 4 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag die Quote noch bei 4,7 Prozent. Die Arbeitslosigkeit im September hat sich um 77 Personen auf 1.546 Personen verringert. Das sind 248 Arbeitslose weniger als im Vorjahr. Zwar meldeten sich 16 Personen mehr als im Vorjahr neu oder erneut arbeitslos, allerdings beendeten auch 362 ihre Arbeitslosigkeit.

Die Zahlen sind auch im Vergleich zum Vorjahr bislang positiv: Seit Jahresbeginn gab es insgesamt rund 2800 Arbeitslosenmeldungen in Burgwedele, Isernhagen und der Wedemark, das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 232. Dem Gegenüber stehen knapp 3000 Abmeldungen von Arbeitslosen.

Auch die Zahl der Arbeitsstellen ist im September um 70 auf 1133 Stellen gestiegen. Damit gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat 412 Arbeitsstellen mehr.

Von Alina Stillahn