Fuhrberg/Mellendorf

Die Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf wird ab dem 14. März gesperrt. Das Land will dann die Brücke über die Hengstbeeke erneuern und hat auch schon eine Umleitungsstrecke bekannt gegeben, die unter anderem über Großburgwedel führt. Das bedeutet für Pendlerinnen und Pendler nicht nur längere Fahrtzeiten, die Gewerbetreibenden in Fuhrberg fürchten auch um ihre Existenz.

Arbeiten wurden mehrfach verschoben

Deswegen hatten sie im vergangenen Jahr Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht, mit der sie jedoch scheiterten. Wegen der Verfahren hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Baustart verschoben, um die Arbeiten nicht weiter in den Winter hinein zu verzögern. Es ist nicht die erste Verschiebung des Projekts: Ursprünglich sollten die Arbeiten Anfang April vergangenen Jahres starten. Immerhin konnte die Landesbehörde die Dauer der Sperrung im Vergleich den ursprünglichen Planungen reduzieren. Aktuell rechnet sie mit einer Sperrung von sechs Monaten.

Und wie soll der Verkehr nun umgeleitet werden?

Von Fuhrberg aus müssen Fahrerinnen und Fahrer über die L 381 über Großburgwedel ausweichen. Dort passieren sie das Gewerbegebiet, die Ikea-Kreuzung und können dann auf die A7 fahren. Alternativ können sie von Großburgwedel aus auch über die Bissendorfer Straße direkt nach Bissendorf und weiter über Mellendorf fahren. Dort besteht der Anschluss zur A7. Von der A 352 aus könnten Fahrerinnen und Fahrer bereits bei Langenhagen ausweichen und dann weiter über Bissendorf und Großburgwedel nach Fuhrberg fahren.

Zudem wolle das Land laut Schulze Hinweise in Celle, am Kreuz Herrenhausen an der A2 und auf der A7 an der Ausfahrt Schwarmstedt platzieren, sodass der Lastwagenverkehr das Gebiet weiträumig umfahren kann. Das hatte die Stadt Burgwedel angemahnt, da die Kreuzung bei Ikea schon jetzt am Limit sei.

Von Alina Stillahn