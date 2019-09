Engensen

Natürlich wollten die 25 Standbetreiber des Engenser Trödel-Landmarktes in erster Linie ihre teils antiken Schätzchen und jede Menge Krimskrams an die Besucher bringen. Aber der historische Hausrat hatte bisweilen auch Unterhaltungswert. Mancher Besucher musste so beim Anblick alter Leinenunterhosen lächeln. Zumal, wenn er erfuhr, dass sie damals auch als „Schinkensack“ bezeichnet wurden.

Teppichklopfer, Gurkentöpfe und Wärmflaschen

Die Besucher rätselten angesichts manch kurioser Fundstücke, wozu sie wohl einst dienten. Und wer, so fragten sich manche, nutzt in Zeiten von Saug-Robotern eigentlich noch einen Teppichklopfer? Und wie hat man eigentlich das schwere Metallbügeleisen heiß bekommen, an dem gar kein Stromkabel baumelt? Immerhin ließ sich anhand der kompakten Metallform nachvollziehen, weshalb die Bügelhilfe bis heute den Begriff „Eisen“ im Namen führt. Großmutters Spitzendeckchen und Gurkentöpfe fanden ebenso ihre Liebhaber wie Backformen und Wärmflaschen aus vergangener Zeit.

Hunderte Besucher bummeln über Trödelmarkt

Was die ehrenamtlichen Organisatorinnen des Engenser Trödel-Landmarktes, Ilona Papenburg, Sabine Albrecht, Sigrid Bäcker und Elisabeth Bähre, sowie zahlreiche Tortenbäckerinnen und Kaffeeausschenkerinnen besonders freute: Sie konnten mehrere Hundert Besucher zählen, die für ordentlich Umsatz sorgten.

Erlös von 1319 Euro wird für Jugendarbeit gespendet

„Wir haben 1319 Euro eingenommen“, sagte Trödel-Landmarkt-Mitinitiatorin Margrit Forstreuter-Künstler. Davon wird die Engenser Jugendarbeit von TSV, Feuerwehr und Schützengesellschaft mit jeweils 263,80 Euro gefördert, während 527,84 dem Kinderpflegeheim Mellendorf übergeben werden. Diese Spende ist für Reit-Therapiestunden gehandicapter Kinder gedacht.

Die Frauen mit Sinn für pragmatische Lösungen hatten auch ein Angebot für Trödel-Liebhaber, die nicht selbst einen Stand aufbauen wollten: Sie konnten ihre Schätzchen auf den sozialen Flohmarkt-Tisch legen und auf diese Weise auch einen Beitrag für den guten Zweck leisten.

Von Patricia Chadde