Eine barrierefreie Toilette, ein neuer Eingang und eine Terrasse: Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse will im Mai mit der Sanierung des Gemeindehauses an der Martin-Luther-Straße in der Wedemark starten. Geplant sind zwei Bauabschnitte. Doch die Gemeinde braucht helfende Hände für die Arbeiten.