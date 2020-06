Burgwedel/Wedemark

Nichts ging mehr in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Die Sorge vor dem Coronavirus hatte das öffentliche Leben in dem afrikanischen Land zum Erliegen gebracht. Leidtragende waren und sind unter anderem die 145 Patenkinder des Vereins Brasilien-Uganda-Hilfe, der dereinst in der katholischen St.-Paulus-Gemeinde Großburgwedel entstanden war und sich heute auf das afrikanische Land konzentriert. Die Patenkinder sind seit elf Wochen weitgehend auf sich gestellt – ohne Unterricht, aber vor allem auch ohne das tägliche Schulessen.

Der Lockdown bedeutet für viele Schulkinder Hunger

Diese Nachrichten erreichten Antonia Heinrich, Vorsitzende der Brasilien-Uganda-Hilfe. „Am 20. März wurden alle Schulen und Internate geschlossen“, berichtet die Wedemärkerin. Das bedeutete für die Patenkinder des Vereins, denen ein Internatsbesuch inklusive Schuluniform und täglicher Mahlzeiten finanziert wird, dass sie nach Hause zurückzugehen hatten. Das klingt heimelig und zunächst undramatisch, aber: Die Familien, falls es sie überhaupt in dieser Form gibt, kämpfen selbst ums Überleben. „Das Problem in Uganda ist, dass der Großteil der Menschen von kleinen Jobs lebt, von Dienstleistungen oder Handel. Heute hier, morgen da“, erläutert Heinrich. Oft seien es auch ältere Geschwisterkinder, welche die Kleineren mit durchbringen müssten, obwohl sie selbst sehr wenig hätten.

Ruth (Mitte) und Hilda (rechts) haben wegen des Lockdowns in Uganda keine Einkommensquellen und überleben dank der Unterstützung der Uganda-Brasilien-Hilfe. Quelle: privat

Seit dem 20. März wurde der ugandische Lockdown immer wieder verlängert. Was das im Alltag bedeutet? „Keiner durfte auf die Straße“, sagt Heinrich. Also gab es auch keine Einnahmen für die Menschen, woraus sich schwierige Umstände für die Einwohner des ostafrikanischen Staates ergaben. Dabei entwickelte sich dieser nach Jahrzehnten der Unruhe wirtschaftlich gerade in kleinen Schritten.

Verein lässt Nahrungsmittel verteilen

Die seit rund 30 Jahren währende Uganda-Hilfe aus Burgwedel zählt inzwischen 155 Patenkinder, die ihre Ausbildung oder ihr Studium schon vollenden konnten. Viele dieser jungen Menschen unterstützen inzwischen mit ihrem Einkommen Angehörige und zahlen Schulgeld für Geschwister. Doch der Lockdown ließ viele von ihnen, darunter auch Schulgründer, Journalisten und etwa 20 Lehrer, vor dem Nichts stehen. Aber wie bekommt man Geld zum Einkauf von Nahrungsmitteln und Seife zu den Vertrauten vor Ort, wenn die gewohnten Geldwege wegen geschlossener Banken gekappt sind? Diese Herausforderung wollte und konnte Heinrich mittlerweile lösen. Zugleich bleibt ihre Sorge groß: „Es könnte passieren, dass die Kinder das Schuljahr wiederholen müssen.“

Francis Betwana (links) verteilt Grundnahrungsmittel an Bedürftige, die wegen des Lockdowns keine Einkommensquelle haben. Quelle: privat

Nach einem Aufruf an Paten und Gemeindemitglieder, die daraufhin großzügig spendeten, konnten im April zusätzliche Lebensmittel gekauft und verteilt werden – Grundnahrungsmittel wie Maismehl, Reis und Bohnen. Binnen weniger Tage waren 30 von rund 80 Familien versorgt, die übrigen folgten zeitnah. Das linderte die größte Not und half allen. Aber die Probleme werden mit jeder Lockdown-Woche größer. Seife fehlt, auch Obst, Gemüse und Zucker. Immerhin: Inzwischen seien einige Lockdown-Maßnahmen wieder zurückgenommen worden, die Menschen könnten zumindest ihren Jobs nachgehen – so lauten die neuesten Nachrichten aus Uganda.

Der Wunsch nach Bildung und die Hoffnung auf ein gutes Leben bleibt bei den Patenkindern jedenfalls ungebrochen. „Sie wissen, dass ihre Chancen auf ein besseres Leben steigen, wenn sie in die Schule gehen können. Sie sind stolz und dankbar für ihre Patenschaften“, so die Vorsitzende der Brasilien-Uganda-Hilfe. Gebete und Wünsche um Gottes Segen drücken sie gegenüber den Paten und Spendern in E-Mails und Zeichnungen aus. „Wir bekommen regelmäßig Rückmeldungen von Familien, Kindern und unserem Team vor Ort“, sagt Antonia Heinrich und freut sich über erste Entspannungstendenzen.

Von Patricia Chadde