Das neue Motto der Volkshochschule Hannover Land ( VHS ) lautet wegen der Corona-Krise zum Semesterstart: „Gemeinsam neue Wege gehen!“ Statt des üblichen Programmhefts hat die VHS nun einen Flyer aufgelegt, der alle zwei Monate neu erscheint. Das neue Faltblatt enthält eine Kursauswahl und spezielle Angebote der VHS in Burgwedel sowie in der Wedemark: Dazu gehören beispielsweise Computer-, Musik- und Sprachkurse.

VHS setzt statt Programmheft jetzt auf Flyer

Die Entscheidung, in diesem Semester kein Programmheft zu drucken, fiel Martina Behne, der Geschäftsführerin der VHS Hannover Land, alles andere als leicht. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, einzuschätzen, wie sich die Pandemie im Herbst und Winter entwickeln wird und ob wir dann gegebenenfalls wieder mit stärkeren Einschränkungen rechnen müssen“, sagt die VHS-Chefin. Mit einem gedruckten Programm, welches Kurse über einen Zeitraum von vier Monaten beinhaltet, könne die VHS ab dem Drucktag keine Änderungen mehr vornehmen. Aus diesem Grund setzt die Volkshochschule nun auf einen Flyer, mit dem sie flexibler reagieren kann.

Ab sofort bietet die VHS Burgwedel unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts wieder ein Kursprogramm an. Einige Beispiele: In der Geschäftsstelle Auf dem Amtshof 8 gibt es etwa Englisch A2 Konversation für Kurzentschlossene mit drei bis vier Jahre langem Basiswissen. Der Kurs richtet sich an alle, die das Sprechen in kurzer Zeit auffrischen möchten. Zudem vertiefen und wiederholen die Teilnehmer die englische Grammatik. Der fünftägige Kurs beginnt am Montag, 7. September, und dauert bis Freitag, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr.

Zudem gibt es für die Burgwedeler ein Computer-Angebot für Ein- und Umsteiger am Apple Mac. Der dreitägige Kurs startet am Montag, 7. September, von 18 bis 21.15 Uhr in den VHS-Räumen Auf dem Amtshof 8. Fortgesetzt wird er am Dienstag sowie Mittwoch ebenfalls jeweils von 18 bis 21.15 Uhr. Außerdem können Teilnehmer die russische Sprache mit einer virtuellen Reise kennenlernen. Dieser Kurs findet am Mittwoch, 23. September, von 18 bis 21 Uhr ebenfalls in der Geschäftsstelle statt.

Wedemark: VHS bietet Tai Chi-, Musik- und Sprachkurse an

Tai Chi und Qi Gong erhalten die Gesundheit, Stabilität, Flexibilität und Vitalität des Körpers. Gleichzeitig können folgende Beschwerden gelindert werden: Erschöpfung, Nervosität und Schlaflosigkeit, Bluthochdruck sowie Rücken- und Schulterschmerzen. Der zehntägige Kurs eignet sich für Menschen jeden Alters und geht ab Montag, 21. September, von 19 bis 20.30 Uhr im Bissendorfer Gemeindehaus St. Michaelis am Kummerberg los. Außerdem können Frauen auf der Gitarre musizieren. Den Schnupperkurs besuchen Anfängerinnen am Dienstag, 8. September, von 15 bis 16 Uhr.

Zudem können Anfänger Spanisch lernen. Los geht der Kurs am Dienstag, 15. September, von 16.30 bis 18 Uhr im Mellendorfer Schulzentrum am Fritz-Sennheiser-Platz 2. Fortgeschrittene Teilnehmer üben spanische Konversation. Der sechstägige Kurs startet am Dienstag, 22. September, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle Am Mühlenberg 15 in Bissendorf.

VHS verlost zehn Gutscheine für Online-Anmeldung

Die Teilnehmer der vergangenen fünf Semester erhalten den Flyer per Post. Das komplette Programmangebot ist auch online unter www.vhs-hannover-land.de zu finden. Die Flyer liegen zudem ab Montag, 7. September, in der Burgwedeler VHS-Geschäftsstelle an der Straße Auf dem Amtshof 8 aus. In der Wedemark gibt es das Faltblatt im Mellendorfer Rathaus sowie in der Bissendorfer VHS-Geschäftsstelle. Die VHS strebt an, dass die Kursanmeldungen künftig verstärkt über die neue Internetseite laufen. Daher verlost die VHS unter allen Online-Anmeldungen auch zehn Gutscheine im Wert von 25 Euro.

