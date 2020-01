Dudenbostel/Rodenbostel

Gute Nachrichten für Schüler aus Duden- und Rodenbostel: Regiobus hat eine neue Linienfahrt zwischen den Wohnorten und den Schulen eingerichtet. Auch Schüler aus Brelingen profitieren davon.

An Schultagen verkehrt die Linie 694 künftig montags bis donnerstags zusätzlich ab 15.35 Uhr von der Haltestelle Mellendorf/Schulzentrum. Die Schüler können dann im Verlauf der Fahrt an den Haltestellen Mellendorf/ Berliner Straße, Mellendorf/Brelinger Straße, Brelingen/Starkampstraße, Brelingen/Krugstraße, Brelingen/Wundmühlenberg, Bennemühlen/Heidjerskamp, Bestenbostel, Oegenbostel/Burgstraße, Ibsingen sowie Rodenbostel aussteigen. Die Fahrt endet um 15.54 Uhr in Dudenbostel.

Von Julia Gödde-Polley