Mellendorf

Auf dem Campus W in Mellendorf gibt es künftig schnelleres Internet. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Realisierung des Breitbandausbaus für das Schulzentrum und das Wedemärker Rathaus vergeben.

Der hannoversche Telekommunikationsdienstleister Htp soll in den kommenden fünf Jahren für das Turbointernet in den Büros und Klassenräumen sorgen. Der Gemeinde kostet das Internet mit Gigabit-Geschwindigkeit in diesem Zeitraum insgesamt 169.000 Euro. Unabhängig vom flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser in der Gemeinde gebe es bereits konkrete Planungen für den Anschluss der Gebäude am Fritz-Sennheiser-Platz, berichtet Htp-Sprecherin Kathrin Mackensen auf Nachfrage.

Htp und die Deutsche Glasfaser wollen alle Haushalte in der Kommune an das Turbointernet anschließen. In Berkhof haben die Arbeiten dafür bereits begonnen.

Lesen Sie auch

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Auf unserer Themenseite finden Sie laufend aktuelle Informationen zum Glasfaserausbau

Von Julia Gödde-Polley