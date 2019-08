Bissendorf

Für den Caren-Marks-Pokal, um den Hobby-Fußballmannschaften am Sonnabend, 7. September, spielen, können sich noch zwei bis drei weitere Teams melden. Auf der Anlage des SC Wedemark in Bissendorf treten ab 14 Uhr Mannschaften aus der Wedemark und der Region Hannover an.

Interessierte Hobbykicker können sich mit ihrer Mannschaft schnellstmöglich per E-Mail an cmp-wedemark@web.de anmelden. Ihre Teilnahme bereits zugesagt haben die Wedemärker Teams Black Panther und Ex Youngstars sowie der derzeitige Pokalinhaber RB Hannover. Zudem spielen der 1. SSC Misburg, Kickers Langenhagen 07 und Torpedo Nordstadt um den Pokal, der nach der SPD-Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Caren Marks, benannt ist.

Von Julia Gödde-Polley