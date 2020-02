Wedemark

Caren Marks ist nicht mehr Vorsitzende der SPD Wedemark – mehr als 20 Jahre hatte sie dieses Amt inne. Die 56-Jährige trat bei der Vorstandswahl am Donnerstagabend nicht erneut an. Auch ihre Tage im Gemeinderat sind gezählt, bei der Kommunalwahl in einem Jahr wird die SPD-Politikerin nicht mehr kandidieren. „Nein“, sagt Marks auf Anfrage. Es gebe genügend andere engagierte Frauen und Männer, für die sie den Platz frei machen wolle. Doch: „Ich bin ein politischer Mensch durch und durch – und das werde ich immer bleiben“, sagt die SPD-Politikerin, die über die Arbeit in der Schülerschaft, der evangelischen Jugend und später in der Elternschaft politisch aktiv geworden.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Bundestagsabgeordnete angekündigt, bei der kommenden Wahl für das Parlament in Berlin im Jahr 2021 nicht mehr anzutreten. Die Politikerin zieht sich langsam aus den politischen Ämtern zurück. Aber erst einmal konzentriere sie sich auf all die aktuellen Aufgaben, die sie zurzeit noch habe, versichert Marks. Es gebe in den kommenden eineinhalb Jahren – bis zum Ende der Legislaturperiode im Bundestag und Gemeinderat – noch viel zu tun.

Seit 2002 Parlamentarierin im Bundestag

Die Wedemärkerin ist 2002 erstmals in den Bundestag eingezogen und vertritt seitdem ihren Wahlkreis im Norden der Region Hannover – dazu gehören Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und die Wedemark. Seit 2013 ist die 56-Jährige zudem parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium.

Doch auch in der Wedemark ist sie parallel weiterhin aktiv: Seit 2001 hat Marks, die 1998 in die SPD eingetreten ist, ein Mandat im Gemeinderat. Von 1999 bis Donnerstagabend war sie Vorsitzende des SPD-Ortsvereins ihrer Heimatkommune. Sie pendelte in alle den Jahren stets zwischen der Wedemark, ihrer Heimat, und der Bundeshauptstadt.

„Es ist Zeit für einen Wechsel“

Marks begründet ihren Rückzug aus dem Vorstand damit, dass es „Zeit für einen Wechsel ist“. Sie habe selbstbestimmt entschieden, dass dafür jetzt ein guter Zeitpunkt sei. Auch für einen anderen Posten im Ortsvereinsvorstand ließ sie sich nicht mehr aufstellen. Ihr sei es immer wichtig gewesen, vor Ort politisch aktiv zu sein – „im Team“, sagt Marks. „Politik in der Kommune ist für mich nach wie vor die Basis der Parteiarbeit und der Demokratie.“

Kommunalwahl 2021: SPD-Ortsverein will gut abschneiden

In den vergangenen mehr als 20 Jahren an der Spitze der SPD Wedemark hat Marks einige Höhen, aber auch Tiefen erlebt – darunter mehrere Kommunalwahlen. In dem Ortsverein sei es gelungen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie die SPD Politik für die Bürger machen wolle. Es gebe einen guten Umgang miteinander. Und aktuelle Themen gingen der Kommune auch in Zukunft nicht aus, meint die Bundestagsabgeordnete. Angesichts der kommenden Kommunalwahl ist ihr jedoch nicht bange. In der SPD Wedemark gebe es eine hohe Motivation, dabei gut abzuschneiden, meint die Politikerin. Bereits in der Vergangenheit sei es in Niedersachsen, der Region Hannover und auch in der Wedemark immer wieder gelungen, Wahlen gegen den Bundestrend zu gewinnen.

Zur Galerie Seit 2002 ist Caren Marks Parlamentarierin im Bundestag. Bereits seit 2001 hat sie ein Mandat im Wedemärker Gemeinderat. Ein Blick zurück auf ihre politische Arbeit in Berlin und der Wedemark.

Marks will Wedemark treu bleiben – auch ohne politische Ämter

Marks zitiert Friedrich Ebert: „Demokratie braucht Demokraten.“ „Auch abseits von politischen Ämtern“, fügt die SPD-Politikerin an. Wie es für die 56-Jährige nach 2021 weitergeht, darüber hat sie sich nach eigenem Bekunden noch keine Gedanken gemacht. Erstmal wolle sie es dann jedoch genießen, mehr Zeit für sich zu haben, gibt Marks zu. Der Wedemark und dem Ortsverein der SPD will die Diplomgeografin, die zwei erwachsene Kinder hat, aber treu bleiben. „Das ist mein Zuhause, die Wedemark.“

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley