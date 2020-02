Brelingen

Mit der „Johannes-Passion“ hat der um Gastsänger erweiterte Chor St. Martini der Brelinger Kirchengemeinde wieder ein großes Musikwerk einstudiert. Die Kammersymphonie Hannover begleitet den Auftritt am Sonntag, 22. März, um 19 Uhr in dem Gotteshaus. Den Part des Evangelisten übernimmt der Tenor Robert Bartneck, für die weiteren Solistenrollen konnte der Chor das Vokalensemble Voktett aus Hannover gewinnen. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Sabine Kleinau-Michaelis.

Die am 7. April 1724 uraufgeführte „Johannes-Passion“ gilt als Meisterstück, das aus der Feder des Komponisten Johann Sebastian Bach stammt. Das Werk, das er in nur sechs Wochen komponiert hat, erzählt die Leidensgeschichte von Jesus von Nazareth in den Worten des Johannes-Evangeliums – erweitert um kunstvoll komponierte Choräle und Arien. „Auch nach mehr als 300 Jahren hat dieses Werk nichts von seiner Strahlkraft verloren“, sagt die Chorleiterin.

Das Ensemble Voktett aus Hannover gründete sich 2012 aus damaligen Studenten der Musikhochschule Hannover. Sie singen Vokalmusik auf höchstem Niveau. Inzwischen konnten die Sänger mehrere Preise entgegennehmen.

Kammersymphonie Hannover ist in Brelingen gut bekannt

Die Kammersymphonie Hannover baut auf einem Stamm von Musikern der Radiophilharmonie Hannover auf. Die Musiker sind in Brelingen bereits gut bekannt durch die Aufführungen des „Weihnachtsoratoriums“ und zuletzt des „Messias“ 2017.

Vorverkauf für das Konzert beginnt am Montag, 17. Februar

Der Vorverkauf für dieses besondere Konzert am 22. März beginnt am Montag, 17. Februar. Karten kosten 33, 27, 20 oder 12 Euro, ermäßigt 12 und 8 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets sind in HAZ/NP-Geschäftsstellen, unter anderem im CCL in Langenhagen, erhältlich. Interessierte können Karten außerdem bei der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und Bücher am Markt in Bissendorf kaufen. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Aufführung dauert mehr als zwei Stunden.

