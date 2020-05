Brelingen

Erneut hat ein Müllcontainer an einer Schule in der Wedemark gebrannt. Handwerker entdeckten das Feuer am Sonnabend um 6.30 Uhr an der Grundschule in Brelingen. Der Abfallbehälter mit Rollen war zu dem Zeitpunkt bereits fast vollständig ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass Unbekannte den Container absichtlich in Brand gesetzt hatten und damit ein Feuer im Schulgebäude auslösen wollten.

Der Müllbehälter für Altpapier brannte in der Einfahrt zur Schule nieder. Er stand nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, direkt an der Wand zum Schulgebäude. Glücklicherweise wurde dieses nicht beschädigt. Den Handwerkern gelang es, die Flammen zu löschen. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen 0 und 6.30 Uhr am Sonnabend ein.

Die Ermittler erhoffen sich durch die Angaben von Zeugen Hinweise auf die Brandstifter. Das Kommissariat in Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Zusammenhang zu Vorfall an Realschule ?

Erst vor zwei Wochen hatten Unbekannte einen Müllcontainer an der Realschule auf dem Campus W angesteckt. Die Ermittler vermuten auch in diesem Fall Brandstiftung, da der Behälter nicht an seinem eigentlichen Standort an den Parkplätzen war. Er wurde vermutlich auf das rückwärtige Grundstück der Schule gerollt und brannte dort nieder.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen? „Natürlich, auf den ersten Blick sieht das so aus“, sagt Bebensee. Doch aktuell gebe es bis auf die Tatsache, dass beide Male ein Müllcontainer gebrannt hat, keine weiteren Anhaltspunkte, dass dieselben Täter dahinterstecken. Die Polizei ermittelt noch.

Containerbrand auch in Langenhagen

Die Beamten aus der Wedemark wollen sich mit den Kollegen aus Langenhagen austauschen. Dort hatte am frühen Sonnabendmorgen auf einem Bolzplatz an der Gutenbergstraße ebenfalls ein Müllcontainer gebrannt. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Von Julia Gödde-Polley