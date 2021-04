Mellendorf

„Es ist tatsächlich so“, bestätigt Ingo Haselbacher. „Wir sind in der Planung für Sommer-Eis.“ Erstmals stellt der Geschäftsführer für den Betrieb des Eisstadions in Mellendorf damit in Aussicht, dass die Eisfläche nicht wie sonst im Mai abgetaut wird. Vielmehr geht der Sport auf Kufen in die Verlängerung. Parallel wird die Badesaison im Spaßbad ab dem 1. Mai vorbereitet, kündigt er an.

Auf dem Eis werde es keinesfalls um freien öffentlichen Lauf oder eine Disco gehen, macht der Betreiber der Eishalle deutlich. Auch die Arena folge verschärften Corona-Bedingungen. Zwar hätten die Auswirkungen der Pandemie im Winter 2020/2021 dem Betrieb den Großteil der Saison samt Einnahmen weggenommen, aber für das geplante Sommer-Eis zählen sportliche Gründe. „Es könnten dann die Kinder auf dem Eis nachholen, was sie inzwischen versäumt haben“, sagt Haselbacher. „Wir sind darüber ganz happy.“ Denn er ist auch Vorsitzender des Eis-Sport-Clubs ESC Wedemark Scorpions und hat die Pläne mit dem Landessportbund (LSB) ausgearbeitet.

Kindern ein Stück ihres Hobbys zurückgeben

„Das Projekt Sommer-Eis ist natürlich für Eishockey-Kinder und die Jüngsten im Eiskunstlauf auf die Beine gestellt worden. Sie sind vier bis 17 Jahre alt.“ Die Initiative kam von den Wedemark Scorpions. Die Kinder und Jugendlichen des ESC sollen den bisher „verlorenen“ Winter nachholen können. „Der Verein betreibt Leistungssport“, betont Haselbacher. Eine komplett ausgefallene Saison sei für den Eissportnachwuchs schwer zu ertragen. „Aber neben der sportlichen Entwicklung wollen wir den Kindern ein Stück ihres allerliebsten Hobbys zurückgeben.“

Erstmals in diesem Sommer soll die Eisfläche im Eisstadion in Mellendorf für den Sportbetrieb erhalten bleiben. Quelle: Ursula Kallenbach

Landessportbund gibt Geld dazu

So soll das Eis vorrangig für die Nachwuchskooperation aus ESC und den Young Indians des EC Hannover zur Verfügung stehen. Die beiden Vereine verfügen über zehn Nachwuchsmannschaften mit Kindern ab vier Jahren. Finanziell seien sie nicht in der Lage, die zusätzlich entstehenden Kosten vollständig aufzubringen. Deshalb gebe der Landessportbund Niedersachsen Geld aus seinem Corona-Hilfsprogramm dazu. „Die Gesamtfinanzierung aller Kosten des Sommer-Eis-Projektes wird aber erst dadurch möglich, dass weitere Eishockeyvereine aus der Region zusätzliche Eiszeiten buchen. Hier gibt es bereits ein riesiges Interesse, dabei zu sein, sobald es unter vernünftigen Bedingungen möglich ist“, erläutert der ESC-Vorsitzende und Betreiber des Eisstadions.

Umgesetzt werde das Projekt unter strenger Einhaltung aller Bestandteile der jeweils aktuell geltenden Corona-Verfügung, betont Haselbacher. „Wir wollen unseren Teil zur Beendigung der Pandemie beitragen und werden keinerlei Risiken eingehen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover begleitet uns dabei seit dem vergangenen Jahr.“

Trainings sollen ab 1. Mai beginnen

Geplant ist, am 1. Mai oder 1. Juni mit dem Training zu beginnen. „Wir werden also nicht abtauen, sondern die Eisfläche über den Frühling und Sommer weiter bespielen“, kündigt Haselbacher an. „Unternehmerisch betreten wir hier neues Terrain. Ein gleichzeitiger Betrieb des Spaßbades und der Eishalle über den ganzen Sommer hatten wir so noch nicht. Die Planungen deuten aber darauf hin, dass wir das gut hinbekommen.“ Dass seit dem vergangenen Jahr ein guter Teil des Stroms über die eigene 3000 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage erzeugt werde, sei selbstverständlich hilfreich für das Projekt. „Am liebsten wollen wir das Eis bis zum August aufrechterhalten.“ Vor Beginn der neuen Saison, insbesondere, wenn die Scorpions in die DEL 2 aufsteigen sollten, müsse wahrscheinlich kurz abgetaut werden, um neue Eiswerbung aufzubringen. „Aber das haben wir schon eingetaktet.“

Sportbetrieb auf dem Eis und daneben die Freibadesaison: Das ist das Projekt für Eisstadion und Spaßbad in Mellendorf ab Mai und unter aktuellen Corona-Auflagen. Quelle: Ursula Kallenbach

Spaßbad bereitet Badebetrieb ab 1. Mai vor

Spaßbadbesucher dürfen davon ausgehen, dass auch im Freibad alles so vorbereitet wird, als würde dort der Betrieb am 1. Mai beginnen. „Natürlich würden wir am liebsten am 1. Mai öffnen, aber auch da sind wir voll von den aktuellen Corona-Auflagen abhängig“, sagt Haselbacher. „Im Sommer 2020 haben wir den Betrieb ab dem 28. Mai problemlos hinbekommen.“ Coronakonformer Badebetrieb sei unter freiem Himmel einfach zu ermöglichen. Dazu tausche er sich außerdem regelmäßig, seit Beginn der Pandemie, mit Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski aus.

Gemeinde soll nicht belastet werden

Mit dem Verwaltungschef hat der Geschäftsführer der Sport und Freizeit GmbH auch die jetzigen Planungen vorab besprochen. „Wir haben die Gemeinde Wedemark in Bezug auf das Projekt aber noch nicht um Unterstützung gebeten“, sagt Haselbacher. „Unser Anspruch ist es, die Pandemie möglichst ohne zusätzliche Belastung der Gemeindefinanzen zu überstehen.“ Bis jetzt versuche die Betriebsgesellschaft mit einer Mischung aus Umsätzen, Corona-Hilfsgeldern und den Basis-Betreiberzuschüssen, mit einem blauen Auge davonzukommen. Aber eine genaue Beurteilung werde erst am Ende der Beschränkungen möglich sein.

Von Ursula Kallenbach