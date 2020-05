Wedemark

Die aktuelle Situation ist für alle eine Herausforderung – und besonders die Kommunen haben viele Sonderaufgaben. Deshalb wünscht sich Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski mehr Unterstützung vom Land – und fordert rechtzeitigere Informationen.

Für die Organisation aller Fragen rund um die Notbetreuung in Kitas und Schulen sei eigentlich das Land zuständig. Das „ist wieder eine Aufgabe, die eigentlich beim Land liegt – und die wir wieder übernehmen müssen“, sagte der Verwaltungschef am Donnerstag in Richtung der Landesregierung in Hannover. Im Krisenmodus sei das für die Gemeinde selbstverständlich, organisatorisch tätig zu werden und überall zu unterstützen, wo es geht. Aber genau das sei für das Land aktuell „leider auch“ selbstverständlich und man verlasse sich ein Stück weit auf die Arbeit. Zychlinski hofft, dass es am Ende für die Kommunen Unterstützung aus Hannover gibt – und zwar vor allem finanzieller Art.

Anzeige

Bei der Organisation aller derzeit anfallenden Probleme und Aufgaben – die weitere Öffnung von Schulen, Kitas und Sporthallen sowie die Notbetreuung – komme man langsam an „herausfordernde Grenzen“. „Wir helfen den Schulen, wo wir nur können“, verspricht der Bürgermeister.

Weitere HAZ+ Artikel

„Zu viel Dynamik“ in Geschehen

An das Land habe die Gemeindeverwaltung das Signal gesendet, „dass wir frühzeitiger eingebunden werden wollen“. Dabei bezieht sich Zychlinski nach eigenen Angaben nicht nur auf die Pläne des Kultusministeriums zu Kita- und Schulöffnungen. Er spreche alle handelnden Akteure an. Derzeit sei in dem Geschehen „zu viel Dynamik drin“. Es sei für die Kommunen schlecht, wenn es am Freitagmittag eine neue Verordnung gebe, die drei Tage später, also ab Montag, von den Kommunen entsprechend umgesetzt werden soll. Am Ende müsse die Gemeinde sich rechtfertigen, wenn beispielsweise Öffnungen nicht sofort sondern erst mit Verspätung möglich sind. Die allermeisten Eltern hätten trotz allem weiterhin Verständnis für die Arbeit der Kommune. „Das tut uns schon wirklich gut“, sagt Zychlinski.

Regelverstoß in Sporthallen: Gemeinde droht mit Entzug der Trainingszeiten Die ersten Sporthallen hat die Gemeinde Wedemark bereits am Dienstag, 26. Mai, für den Trainingsbetrieb der Vereine freigegeben. Ab dem 8. Juni sollen alle elf kommunalen Anlagen nach mehrwöchiger Pause wieder zur Verfügung stehen. Alle Vereine seien über die Auflagen für den Sportbetrieb informiert worden, berichtet Bürgermeister Helge Zychlinski. Gruppen, die sich nicht daran halten, drohen nicht nur von der Region Hannover auferlegte Bußgelder. Sportler, die gegen die Regeln verstoßen, werde die Gemeinde „die Hallenzeiten bis zum Ende der Saison“ entziehen, sagt der Verwaltungschef. Die Kommune werde dabei keinen Spaß verstehen. Zychlinski geht jedoch davon aus, dass sich alle regelkonform verhalten. Das Rathaus hatte bereits Kontrollen in den Hallen durch den kommunalen Ordnungsdienst angekündigt.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley