Mellendorf

Mobile Corona-Impfteams im Auftrag der Region Hannover kommen ab Dienstag, 7. Dezember, in die Gemeinde Wedemark. Geimpft wird anders als in anderen Kommunen bis auf Weiteres jedoch nur mit Termin.

Geimpft wird vor- und nachmittags – und nur mit Termin

Mindestens ein Team steht von Dienstag, 7., bis Freitag, 10. Dezember, jeweils von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr in der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, in Mellendorf für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen bereit. Die Region bittet um Verständnis, dass auch den Mitarbeitern der Impfteams eine Mittagspause zusteht. Noch steht nicht fest, an welchen Tagen möglicherweise ein zweites Team in die Wedemark kommt. Informationen dazu soll es am Montag geben. Jedes Team schafft pro Tag rund 150 Impfungen.

Die Gemeinde Wedemark setzt anders als andere Kommunen dabei vorerst weiter auf Impfungen mit Termin, Spontanbesuche an der Jugendhalle wären deshalb zumindest vorerst vergebens. Bürgermeister Helge Zychlinski erwartet mit diesem Prozedere weniger organisatorische Probleme, wie er am Sonntag sagte. Andernfalls könnte sich in den dann längeren Schlangen die Stimmung aufheizen, so seine Befürchtung.

Termine sollen am Montag freigeschaltet werden

Eine solche Stimmung hatte es allerdings in der vergangenen Woche gegeben. In nur 15 Minuten waren bei der von der Gemeinde selbst organisierten Impfaktion alle Impftermine ausgebucht und der Server zusammengebrochen. In der Folge war es zu wüsten Beschimpfungen von Rathausmitarbeitern gekommen.

Gebucht werden können die neuen Impftermine wieder über das Buchungsportal auf der Homepage www.wedemark.de. Sobald am Montag Klarheit herrscht, wann wie viele Impfteams kommen werden, will die Gemeindeverwaltung die Termine freischalten.

Von Frank Walter