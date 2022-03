Bissendorf

Die Impfungen gegen das Coronavirus in der Wedemark gehen weiter: Impfwillige können von Dienstag, 8. März, bis Freitag, 11. März, wieder jeweils von 10 bis 16 Uhr in die Mehrzweckhalle in Bissendorf, Am Mühlenberg 20 a, kommen.

Am Mittwoch, 9. März, und Freitag, 11. März, wird jedoch ausschließlich der neue Novavax-Proteinimpfstoff verabreicht – und zwar allen Interessierten, auch ohne vorherige Terminbuchung, wie Bürgermeisterreferent Magnus Wurm mitteilte.

Von Frank Walter