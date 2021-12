Wedemark

„Liebe Kunden, wir haben leider keine Schnelltests im Angebot und impfen dürfen wir Sie auch (noch) nicht.“ Mit diesen Zeilen informiert ein Schild am Eingang der Bahnhof-Apotheke in Mellendorf die Kundinnen und Kunden. Seit Apotheker Anfang Dezember von der Politik grünes Licht für die Mitwirkung bei Corona-Impfungen erhalten haben, gehören die Fragen nach Corona-Impfungen und -Schnelltests in Apotheken zu den meistgestellten Kundenfragen. Voraussetzung für das Impfen ist eine entsprechende Schulung der Apotheker.

Ein Schild am Eingang der Bahnhof-Apotheke informiert die Kunden, dass hier (noch) nicht gegen Corona geimpft wird. Quelle: Gabriele Gerner

Simon Brinkmann: „Ich habe eigentlich keine Zeit, zu impfen“

„Ich habe bereits diese Schulung“, sagt Simon Brinkmann, Inhaber der Bahnhof- und Kastanien-Apotheke in Mellendorf und der Ahorn-Apotheke in Bissendorf. Dennoch äußert sich der Pharmazeut verhalten in Bezug auf die Möglichkeit, künftig Impfwilligen in der Apotheke eine Corona-Spritze zu verbreichen. Sein Hauptproblem: „Ich habe eigentlich gar keine Zeit, zu impfen.“ Schließlich sei sein Hauptauftrag die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. So stelle sich grundsätzlich die Frage, ob im laufenden Geschäftsbetrieb geimpft werden solle – was die Arzneimittelversorgung einschränke – oder zusätzlich zu den Öffnungszeiten sonntags oder am Abend.

Personelle und räumliche Kapazitäten sind begrenzt

Weitere Schwierigkeiten bei der Umsetzung sieht der 47-Jährige bei den räumlichen Kapazitäten und im personellen Bereich. „Auch im Pharmaziebereich leiden wir unter Fachkräftemangel“, betont Brinkmann. „Eine Apotheken-Filiale darf nur geöffnet werden, wenn eine Apothekerin oder ein Apotheker vor Ort ist“, erklärt er die Grundvoraussetzung zum Betrieb. „Zusätzlich müssen Mitarbeiter gefunden werden, die die Abläufe einer Impfung organisieren.“

Impfungen in der Bahnhof- und Ahorn-Apotheke möglich

So ganz möchte er sich jedoch nicht den Plänen der Bundesregierung verschließen. Prinzipiell hätte Brinkmann in der Bahnhof-Apotheke einen zusätzlichen Raum, in dem Kunden geimpft werden könnten. Mehr Platz als für zwei Personen – den Impfenden und den Patienten – bietet das etwa acht Quadratmeter kleine Zimmer indes nicht. „Wo verbringen die Geimpften die 15 Minuten nach der Impfung? Und wie leite ich die Kundenströme unter Wahrung der Abstandsregeln, wenn der normale Apothekenbetrieb aufrecht erhalten bleibt?“, fragt der Apotheker und Diplom-Biologe.

Keine Corona-Tests in der Apotheke

In seiner Filiale in der Ahorn-Apotheke in Bissendorf sieht er keine Möglichkeiten, zu impfen. „Dort ist es viel zu eng“, sagt Brinkmann. In der Kastanien-Apotheke neben der Sparkasse in Mellendorf hingegen könnte er sich Impfungen vorstellen – „wenn wir viel umorganisieren“, sagt der Pharmazeut. Im relativ großen Kellerbereich könnten Personenströme geleitet werden, ohne, dass sich Menschen zu nahe kommen. Auch könne man einen Raum mit Liegen für frisch Geimpfte aufstellen. Bei den Corona-Testungen indes möchte sich Brinkmann nicht engagieren. „Das können auch andere und das bieten ja auch viele andere an“, meint er.

Rats-Apotheke impft nicht

Das Team der Rats-Apotheke in Mellendorf hingegen sieht keine Möglichkeit, Corona-Impfungen und -Tests anzubieten. „Das ist schwer leistbar und nicht so schnell umsetzbar“, sagt Tabea Koch. Als Mitarbeiterin, die für die Belieferung der Ärztinnen und Ärzte mit Impfstoffen zuständig ist, weiß sie: „Wenn die niedergelassenen Ärzte so impfen dürften, wie sie wollten, würde das ausreichen.“ Doch selbst die Mediziner bekämen nicht genügend Corona-Impfstoffe, so Koch. „Weder räumlich noch personell können wir Impfungen leisten“, ergänzt die promovierte Apothekerin. Sylvia Stock. „Wenn wir das den Kundinnen und Kunden erklären, reagieren die zwar enttäuscht, aber mit Verständnis“, sagt sie.

Tabea Koch (links) und Sylvia Stock von der Rats-Apotheke in Mellendorf sehen keine Möglichkeit, Corona-Impfungen anzubieten. Quelle: Gabriele Gerner

Manche Kunden reagieren aggressiv

Ganz andere Erfahrungen hat Henning Amt gemacht. Der Inhaber der Apotheke in Elze hat bereits aggressive Reaktionen erfahren, als er die Frage, ob er demnächst gegen Corona impfen würde, verneint habe. „Die Angst geht um und die Menschen werden entsprechend fordernd“, bedauert er. „Ich impfe nicht“, sagt der 63-Jährige mit Bestimmtheit. „Das Impfen ist eine ärztliche Tätigkeit“, ergänzt er mit Verweis auf die Arztpraxen ganz in der Nähe seiner Apotheke. Auch er sieht weder ausreichend Platz noch Personal für die Organisation von Impfungen. „Außerdem kann ich keine ärztliche Versorgung gewährleisten, wenn hier jemand nach der Impfung umkippt“, so der Pharmazeut. Auch, wenn dies Einzelfälle seien, kämen solche Impfreaktionen durchaus vor.

„Impfungen in Apotheken sind sowieso nicht vor Januar möglich – diese Aussage haben wir von unserer Kammer erhalten“, sagt Christine Lorenzen, Inhaberin der Dorf-Apotheke in Bissendorf. „Zuerst müssen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden und Schulungen erfolgen.“ In den Räumen ihrer Apotheke kann Lorenzen sich das Impfen aktuell nicht gut vorstellen. „Wir haben ja keinen abgegrenzten Raum“, erklärt die 57-Jährige. Mehr Sinn mache es aus ihrer Sicht, als impfberechtigte Apothekerin eines Tages in Arztpraxen oder Impfzentren mit zu impfen. „Da bin ich sehr gern unterstützend dabei“, kündigt die Pharmazeutin an.

Von Gabriele Gerner