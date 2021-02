Bissendorf

Die Kunst- und Jugendkunstschule Wedemark plant die neue Saison – unter Corona-Bedingungen. Dennoch gibt es Lichtblicke. Das Programm beinhaltet mehr Angebote als im Vorjahr. Möglich macht das die finanzielle Förderung, die die Einrichtung von Gemeinde und Region Hannover erhält.

Insgesamt gibt es 47 Kurse im Frühjahrs- und Sommersemester, das sind zwölf mehr als 2020. „Das ist eine positive Entwicklung und liegt daran, dass unsere Dozenten optimistisch sind, wieder arbeiten zu können“, sagt Schulleiter Carsten Fertig. Im vergangenen Jahr sind einige Veranstaltungen ausgefallen. Mit 47 Angeboten erreiche man nun wieder das Niveau von 2019, sagt Fertig.

Schule ist trotz Verlustgeschäft gut aufgestellt

Durch das vergangene Halbjahr sei man trotz Corona-Pandemie gut gekommen, sagt der Schulleiter. „Aber dennoch war 2020 ein Verlustgeschäft. Wir mussten die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs auf fünf limitieren, es hätten aber doppelt so viele sein können.“ Dennoch sei das für die Kunstschule zu stemmen gewesen. „Wenigstens konnten wir eine Zeit lang unseren Betrieb weiterführen.“

Das habe auch mit den großen Räumen der Schule zu tun, in denen es möglich sei, Abstand zu halten. Sie ist in Bissendorf im Haus der Anja-Fichte-Stiftung untergebracht. „Aus heutiger Sicht war der Umzug 2019 doppelt gut, und wir sind der Stiftung sehr dankbar. In Mellendorf, wo wir in einem ehemaligen Bademeisterhaus waren, hätten wir aufgrund der Enge unseren Betrieb nicht fortführen können unter Corona-Bedingungen“, sagt Fertig, der seit dem Vorjahr Nachfolger von Bernd Tschirch ist.

Schulleiter Carsten Fertig: Die Arbeit in Gruppen ist unser Herzstück.“ Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Die Kapazitäten in der Bissendorfer Heimat ermöglichen also ein Programm, jedoch können pro Kurs nur maximal fünf Teilnehmer mitmachen. Die Kurse finden allesamt im großen Seminarraum oder im Freien statt – beispielsweise auf dem Außengelände der Schule oder der Streuobstwiese in Elze. Einige Angebote zu den Themen Schweißen, Bildhauerei, Schmuck und Fotolabor fallen wegen der Raumsituation jedoch aus. „Wir können keine Onlinekurse machen wie eine Musikschule. Die Arbeit in Gruppen ist unser Herzstück“, erklärt Fertig und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wir können keine Schmiedeanleitung per Computer verschicken, um das zu Hause mit Oma und Opa auszuprobieren.“

Gemeinde unterstützt Kunstschule finanziell

Dass Fertig die Schule weiter gut aufgestellt sieht, hat auch mit der finanziellen Situation zu tun. „Wir kooperieren gut mit der Gemeinde Wedemark“, sagt er. Man habe keine zusätzliche Förderung für die Kurse benötigt, „aber die jährliche Unterstützung wurde uns erneut zugesagt“. Es sei wichtig, dass der Betrag stabil bleibe. „Damit kann man ja in Corona-Zeiten nicht zwingend rechnen.“ Der Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen helfe der Wedemärker Schule darüber hinaus mit Informationen zu Corona-Hilfsprogrammen von Bund und Land.

Erster Kurs beginnt am 26. Februar

Auf Basis der sicheren Finanzlage konnten Fertig und sein Team nun ein Programm erstellen, das am 26. Februar beginnen soll und bis zum Beginn der Sommerferien ein breites Spektrum von Malen, Töpfern und Zeichnen bis hin zu Design, Textiles und Natur beinhaltet. Auf etwas wackligen Füßen stehe der Saisonstart aber noch, warnt Fertig. „Wir sind als Kunstschule eine außerschulische Einrichtung. Für uns gelten aber die gleichen Verordnungen wie für allgemeinbildende Schulen. Bleiben diese im Lockdown annähernd geschlossen, gilt das für uns auch.“

Das ist das neue Programm Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark hat ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Das gedruckte Heft in Umlauf zu bringen und es in Schulen und Kitas zu verteilen war aus Pandemiegründen schwierig. Interessierte finden es aber an wenigen öffentlichen Orten. Ab dieser Woche soll das Programm online auf www.kunstschule-wedemark.de zu finden sein, sagt Schulleiter Carsten Fertig. Über diese Seite ist auch das Anmeldeformular zu finden. Fertig bittet darum, auf telefonische Anmeldungen zu verzichten. Noch unklar ist das Sommerferienprojekt und die Angebote des kostenlosen Ateliers mittwochs und sonnabends.

Für weitere Förderungen wäre es aber wichtig, dass es Kurse gibt. „Auch von der Region Hannover können wir Hilfe in Anspruch nehmen, aber nur dann, wenn auch Projekte erfolgen“, sagt der Schulleiter und schickt hinterher: „Wir wollen nicht jammern. Wir sind für die Saison gut aufgestellt, das Programm ist in trockenen Tüchern.“

Von Stephan Hartung