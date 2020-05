Mellendorf

Noch steht das neue Katastrophenschutzfahrzeug (KFS) für die Ortsfeuerwehr Mellendorf Hunderte Kilometer weit entfernt bei der Firma Walser in Österreich. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Fachleute der Gemeindeverwaltung den Wagen vor Ort noch nicht abnehmen. Eine Überführung in die Wedemark, so berichtet es jetzt Gemeindesprecher Ewald Nagel, ist aktuell für Mitte Mai angedacht – „vorbehaltlich positiver Corona-Entwicklungen“.

Ursprünglich sollte sich das KFS bereits Ende April auf den Weg in die Kommune machen. Erst nach erfolgreicher Überprüfung durch die Gemeindeverwaltung und eventuell notwendiger Nachbesserungen, kann das KFS in Österreich starten. „Derzeit prüfen wir Optionen, wie diese Abnahme organisiert werden kann“, berichtet Nagel. An den Gesamtkosten von etwa 400.000 Euro soll sich nach Angaben des Rathauses nichts ändern. „Eine preisliche Auswirkung hat die Verzögerung für uns nicht.“ Das Land Niedersachsen beteiligt sich an der Neuanschaffung und übernimmt 190.000 Euro. Die Differenz zahlt die Kommune.

Drehleiter soll erst Ende des Jahres kommen

Zeitliche Verschiebungen gibt es auch bei der in Auftrag gegebenen Drehleiter für die Mellendorfer Feuerwehr – weil die schwedische Firma Scania, die das Fahrgestell fertigt, aufgrund der Pandemie zwischenzeitlich die Produktion eingestellt hatte. Aktuell geht die Verwaltung Nagels Angaben zufolge davon aus, dass der Fahrzeugbau etwa vier Wochen länger dauert, als ursprünglich geplant. Bis zur eigentlich geplanten Auslieferung der Drehleiter – derzeit für Ende 2020 / Anfang 2021 terminiert – könne noch viel passieren – „Beschleunigung und / oder Verzögerung“, heißt es von Nagel. Insgesamt kostet das Fahrzeug 698.000 Euro. Die Neuanschaffung ersetzt die bisherige Drehleiter. Diese soll nicht in der Gemeinde bleiben. Die Verwaltung plant einen Verkauf über eine Zollauktion.

Von Julia Gödde-Polley