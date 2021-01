Mellendorf

Wie überall im Land ist auch die Gemeinde Wedemark nicht vom Coronavirus verschont geblieben. Doch wie geht ein Bestattungsinstitut mit der Pandemie und den gesetzlichen Beschränkungen um? Mit diesen Fragen haben sich Brigitte und Bernd Schustereit, die seit 33 Jahren in Mellendorf als Bestatter tätig sind, intensiv befasst.

Für sie selbst gilt, dass sie bei einem Corona-Verdachtsfall einen entsprechenden Hinweis auf dem Sarg notieren. Sonst gebe es kaum Veränderungen, denn nach ihren Angaben wurden bereits vor der Pandemie Hygienestandards großgeschrieben.

„Die Anzahl der Trauerfälle, die wir betreuen, schwankt natürlich“, sagt Bernd Schustereit. Mal seien es in einem Monat fünf mehr als im Durchschnitt und dann mal wieder fünf weniger. Eine Steigerung bei den Aufträgen kann er indes bisher nicht feststellen. „Das liegt alles im Rahmen“, betont er. „Viele denken, dass in dunklen Monaten wie November, Dezember oder Januar eher Menschen sterben. Aber das ist in der Wedemark nicht so“, ergänzt Ehefrau Brigitte. „Wir hatten auch schon mal sehr viele Abschiede im Mai.“

Corona verursacht einsames Sterben

Doch unter welchen Umständen gestorben wird und wie Abschied gestaltet wird, hat sich seit dem ersten Lockdown im März 2020 stark verändert. „Wer in einem Seniorenheim oder in einer Klinik stirbt, erlebt den Sterbeprozess allein: Kein Angehöriger darf die Hand halten, die Lippen befeuchten, einfach da sein, vielleicht beten. Diese Situation erzeugt bei nahestehenden Menschen große Schuldgefühle“, berichtet Bernd Schustereit von seinen Erfahrungen aus den zurückliegenden Monaten.

„Es gibt auch mit uns weniger physischen Kontakt“, sagt er. Trafen sich die Hinterbliebenen zum Trauergespräch persönlich mit Schustereits oder ihren langjährigen Mitarbeitern, findet ein großer Teil der Gespräche jetzt am Telefon statt – aus Infektionsschutzgründen. Auch die Gästezahl bei der Trauerfeier wird limitiert, was die Trauernden respektieren. Viele neue Ideen sind vonnöten.

Aber das anschließende Beisammensein nach der Erd- oder Urnenbestattung, zum Beispiel bei Kaffee und Kuchen – Leichenschmaus genannt –, fehlt den Hinterbliebenen schmerzlich, sagt Bernd Schustereit. Eine Trauerbegleitung in der Gruppe könne derzeit ebenfalls nicht angeboten werden. „Für die Angehörigen sind Gespräche und geteilte Erinnerungen ein Schritt zurück ins Leben“, sagt Brigitte Schustereit. Bei den Treffen konnten Trauernde aufgrund von ähnlichen Verlusterfahrungen und Gefühlen viel Verständnis füreinander aufbringen. Bekannte und Nachbarn würden dagegen nach einem halben Jahr schon mal zu Empfehlungen neigen wie: „Jetzt guck doch mal wieder nach vorn, das Leben muss doch weitergehen.“

Rituale werden abgewandelt

Manche Wedemärker Familien pflegen ihre Trauerrituale seit Generationen. Gerade auf den Dörfern sei die Anteilnahme hoch, berichtet das Bestatterehepaar. Da würden schon mal 100 oder mehr Menschen zur Trauerfeier kommen, um vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. „Der Trauerbrief wird deshalb sehr sorgfältig formuliert. Wir drucken ihn auch selbst. Aktuell weisen Angehörige zum Beispiel auf eine geplante Gedenkfeier am Jahrestag hin, falls dann größere Treffen wieder erlaubt sein sollten“, sagt Bernd Schustereit. Doch immer häufiger haben Menschen nur wenige oder gar keine Verwandte, Freunde oder Bekannte mehr. „Die planen ihre Bestattung häufig im Voraus – bis zum letzten Blumenstrauß“, schildert er die selbst gewählte Form des Abschieds – ungeachtet der Corona-Problematik.

Viele Menschen geben detaillierte Hinweise zu ihren Bestattungswünschen. „Für die Angehörigen ist das hilfreich“, sagt Bestatter Bernd Schustereit. Quelle: privat

Trauer braucht einen Ort

Für die Hinterbliebenen ist es dagegen wichtig, einen Ort für ihre Trauer zu haben. „Diese Verortung wird total unterschätzt“, weiß er. Eine Witwe, deren Ehemann im Friedwald bestattet wurde, möchte inzwischen lieber im Nahbereich der Tochter beerdigt werden. Die langen Fahrtwege von Mellendorf in den Bispinger oder Uetzer Friedwald oder in den Ruheforst Deister seien für ältere Menschen nur schwer zu bewältigen. Auf dem örtlichen Friedhof vorbeizuschauen lasse sich dagegen für Trauernde einfacher realisieren.

Auf den Wunsch nach einem pflegeleichten Grab beziehungsweise einem Baum als letzte Ruhestätte haben sich inzwischen die Gemeinde und die christlichen Kirchen eingestellt. „Es gibt pflegeleichte Grabstätten mit Namensschild und sogar die letzte Ruhestätte im Wald“, berichtet Bernd Schustereit. Bleibt noch die Frage der Kosten. „Als ich anfing, haben die Krankenkassen die Kosten für eine schlichte Beerdigung mit 2100 Mark zum großen Teil übernommen, dann folgte ein Festbetrag von 1050 Euro. „Inzwischen gibt es gar keinen Zuschuss mehr. Jeder zahlt und stirbt für sich allein.“

Von Patricia Chadde