Bissendorf

Die Fußballfelder des SC Wedemark an der Straße Am Mühlenberg in Bissendorf sind immer noch gesperrt. Darauf weist der geschäftsführende Vorstand Christoph Baumgarten hin. Damit befolgt der Verein die angesichts der Corona-Pandemie geltenden Regeln. „Aus gegebenem Anlass möchte der SC Wedemark nochmals auf die Anordnung hinweisen, dass auf den Sportplätzen uneingeschränkt weiterhin alle Aktivitäten für den Vereins- und Freizeitsport untersagt sind“, sagt Baumgarten.

„Auch wenn großes Verständnis dafür besteht, dass die Freude am Fußball viele auf die Plätze lockt, um gegen das runde Leder zu treten, können diese Aktivitäten nicht geduldet werden“, betont er. Baumgarten bittet im Namen des Vorstandes auch um Verständnis, wenn die fußballbegeisterten Kicker – ob jung oder alt – deshalb des Feldes verwiesen werden müssten.

Allerdings hofft der Verein auch, dass sich diese Situation im neuen Jahr möglichst schnell ändern werde – und Fußball wieder normal gespielt werden darf.

Von Sven Warnecke