Hannover

Carsten Leunig ist einigermaßen genervt. Der alleinerziehende Vater aus der Wedemark ist mit seiner 11-jährigen Tochter Sabrina am Donnerstag planmäßig aus einem Mallorcaurlaub gekommen – und „im Corona-Chaos gelandet“, wie er sagt. Bei Reiseantritt sei die Insel noch kein Risikogebiet gewesen, betont der 52-Jährige. Vorschriftsmäßig hat die Kleinfamilie nach der Landung im Terminal C des Flughafens Hannover nach rund 90 Minuten Wartezeit einen Corona-Test gemacht. „Wer die offizielle Corona-Warnapp auf dem Smartphone hat, kann da einen QR-Code einscannen, der das Erhalten der Ergebnisse beschleunigen soll“, so Leunig.

Online-Termin zur Nachtestung

Vater und Tochter haben daher mit einem recht raschen Resultat gerechnet. Doch 24 Stunden nach der Testung hat zunächst seine Tochter die elektronische Nachricht erhalten, dass mit ihrer Testauswertung etwas nicht geklappt habe und sie sich beim Gesundheitsamt melden soll. „Freitagnachmittag war das gar nicht so einfach, da noch einen Ansprechpartner zu bekommen“, sagt Carsten Leunig. Er hatte Glück und wurde auf die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) verwiesen, auf der Online-Termine zur Nachtestung vergeben werden.

„Ich habe mich sofort gekümmert, allerdings waren da nur noch Termine zwischen 2 und 6 Uhr morgens frei“, sagt Leunig. Es sollte also mitten in der Nacht mit seiner 11-jährigen Tochter zum Flughafen aufbrechen. Für Sonntag früh, 5.20 Uhr, hatte er schließlich gerade den Termin gebucht, als sein eigenes Handy sich ebenfalls meldete – und auch ihn wegen Problemen bei der Auswertung um eine Test-Wiederholung bat. „Ein Termin zu ähnlicher Zeit wie der meiner Tochter war allerdings schon nicht mehr frei.“ Eher zufällig habe er für Sonnabendfrüh um 6.31 Uhr noch ein Zeitfenster zugewiesen bekommen. Getestet wird im Sieben-Minuten-Takt.

Die Corona-App zeigte bei Carsten Leunig den Fehler bei der Auswertung des Tests an. Quelle: Carsten Leunig

Kein Vertrauen in den Testablauf

Am Sonnabendmorgen nahm Leunig seine Tochter mit zum Flughafen – in der Hoffnung, dass ihr Test vorgezogen werden kann. „Da uns keiner nach irgendwelchen Terminen gefragt hat und alle Daten schlicht neu aufgenommen wurden, war das überhaupt kein Problem“, erklärt der 52-Jährige. Was für Vater und Tochter ein Segen war, hat Leunig doch etwas verunsichert. „Die Organisation des Ganzen ist dann doch wenig vertrauenerweckend, keiner hat geschaut, ob und wann wir einen Termin haben oder weshalb wir überhaupt da sind.“

Er findet es zudem problematisch, so lange auf sein Ergebnis warten und dabei in Quarantäne bleiben zu müssen. Vor Dienstag rechnet er nicht mit einem Resultat. Dann sind übrigens auch erst wieder die nächsten Testtermine im Terminal C frei – um 1 Uhr morgens.

KVN: Tests laufen zu 98 Prozent reibungslos

Die KVN glaubt nicht an grundsätzliche Probleme beim Testverfahren. „Wir haben unsere Testkapazitäten erweitert und sind 22 Stunden lang zwischen 5 und 3 Uhr für die Urlauber da“, erläutert Detlef Haffke, Sprecher der KVN. Täglich lassen sich rund 1800 Reisende am Flughafen testen, „die Labore melden uns zurück, dass sie bei einem Prozent der Tests zu keinem positiven oder negativen Ergebnis kommen – dieser daher nicht aussagekräftig ist – und daher die Untersuchung wiederholt werden muss“, so Haffke.

Die Wartezeit auf einen Termin könne dann schon einmal zwei, drei Tage dauern. „Zu 98 Prozent läuft das Testen reibungslos, wir versuchen Kritikpunkte so gut wie möglich aufzunehmen und zu lösen“, sagt Haffke. „Wir haben genügend Kapazitäten für die Versorgung der Menschen, ihre Erwartungshaltung aber können wir wohl nicht immer erfüllen.“

Was ist der richtige Zeitpunkt für den Test?

Grundsätzliche Zweifel werden jedoch am Prinzip laut, Reiserückkehrer möglichst zeitnah zum Test zu verpflichten. Die Virologin Melanie Brinkmann plädiert dafür, Reiserückkehrer aus Risikogebieten erst einige Tage nach der Ankunft in Deutschland auf mögliche Corona-Infektionen zu testen. „Aktuell kann es sein, dass sich Menschen noch auf dem Rückflug oder im öffentlichen Nahverkehr vom Flughafen nach Hause anstecken“, sagte die Arbeitsgruppenleiterin des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung und Professorin an der TU Braunschweig der „Braunschweiger Zeitung“. Die Aussagekraft eines Abstrichs vor Abreise am Urlaubsort sei begrenzt und könne falsche Sicherheit vortäuschen, mahnte Brinkmann. Um Klarheit zu erhalten, sei zudem eine bis zu siebentägige Pflicht-Quarantäne sinnvoll.

Damit unterstützt Brinkmann Forderungen von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD). Dieser hatte in einer Fernsehsendung kritisiert, dass eine Testung von Rückkehrern unmittelbar vor der Einreise nicht hinreichend berücksichtige, dass zwischen einer Corona-Infektion und ihrer Nachweisbarkeit oft einige Tage vergingen. Tschentscher hatte angekündigt, beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche die aus seiner Sicht falsche Coronatest-Praxis ansprechen zu wollen.

Von Susanna Bauch