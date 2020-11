Am Sonntagnachmittag hat Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski verkündet, dass alle Schüler des Gymnasiums in Mellendorf am Montag zu Hause bleiben sollen. Damit leitet die Schule eine mögliche Klassenteilung ab Dienstag ein, sollte der Inzidenzwert über 100 liegen.