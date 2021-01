Wedemark

Die Freiwilligenagentur Wedemark will impfberechtigten Senioren, die demnächst zum Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände gelangen müssen, zur Unterstützung einen Fahrdienst anbieten. Dafür sucht sie noch hilfswillige Ehrenamtliche mit eigenem Fahrzeug.

Aufgabe der Helfer wäre es, die nicht mehr so mobilen Älteren zum jeweils angegebenen Impftermin zum Messegelände zu bringen und dort auch zu begleiten. Anschließend sollen sie die Fahrgäste, die auf Hilfe angewiesen sind, wieder nach Hause bringen. Transportiert werden darf jeweils nur ein Fahrgast, sagt Rathaussprecher Ewald Nagel.

Das Impfzentrum für die Region Hannover geht am Montag, 1. Februar, in Betrieb. Die ersten Impfungen dort sind für Menschen über 80 Jahren vorgesehen. In den nächsten Tagen werden alle Berechtigten in der Gemeinde Wedemark angeschrieben und über ihre Möglichkeit zur Impfung aufgeklärt.

Freiwilligenagentur nimmt Hilfsangebote an

Wer sich für die Fahrbegleitung zur Verfügung stellen will, kann sich bei der Freiwilligenagentur unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de melden. Die Gemeinde stattet die Fahrer mit FFP2-Masken aus. Die Ehrenamtlichen sind während der Tätigkeit über den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) versichert. Auf Antrag können Fahrtkosten zudem mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer erstattet werden, sagt die Rathausverwaltung.

Von Ursula Kallenbach