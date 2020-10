Mellendorf

Nach dem Ende der Herbstferien beginnt am Montag, 26. Oktober, der Unterricht wieder in der Wedemark. Die Gemeindeverwaltung gibt sich nach Auskunft von Bürgermeister Helge Zychlinski zuversichtlich, dass in den Schulen alles klappen wird, allein wegen des bereits zu Beginn der Corona-Pandemie ausgearbeiteten Hygienekonzepts. So wird etwa die sogenannte Waschstraße am Schulzentrum so lange in Betrieb bleiben, bis der Frost dem ein Ende gebietet.

Lesen Sie auch:Wie bei der Bundeswehr: Bauhof stellt Waschstraßen vor dem Schulzentrum auf

Anzeige

Gleichwohl macht Zychlinski deutlich, dass die steigenden Infektionszahlen die Kommune veranlasst haben, ihre Notfallpläne wieder hochzufahren. Auch der eigens eingerichtete Krisenstab trete künftig wieder häufiger zusammen. Zudem gelte künftig Maskenpflicht in allen öffentlichen Gebäuden, auch die Rathausmitarbeiter müssten auf den Fluren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weiteres Ziel der Gemeinde sei, das Thema Homeoffice zu forcieren, möglicherweise werde es auch wieder einen Schichtbetrieb in der Verwaltung geben. „Es ist primär wichtig, den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten“, betont der Bürgermeister.

Gemeinde testet Lüftungskonzept für Schulzentrum

Die Herbstferien hat die Gemeinde genutzt, um ein Lüftungskonzept für das Schulzentrum in Mellendorf zu konzipieren. Passanten und Besucher des benachbarten Rathauses hatten sich in den vergangenen Tagen gewundert, warum in dem Schulgebäude phasenweise die Fenster weit geöffnet standen – ohne Unterrichtsbetrieb. Der Grund: Die Räume wurden durchgelüftet – eine Vorkehrung, um der Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen, erklärt Gemeindesprecher Magnus Wurm. Gleichzeitig würden allerdings nicht alle Fenster geöffnet, damit das Gebäude nicht auskühlt. Außerdem: Wie in jedem Haushalt müssten auch auf dem Campus W manchmal Fenster geputzt werden.

Zychlinski : Maßgeschneiderte Hygienekonzepte entwickelt

Doch nicht nur in den Schulen ist die Verwaltung aktiv gewesen. Auch in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen wurden die Konzepte bei Bedarf nachgebessert, sollen nun maßgeschneidert sein. Dort wie auch in den Grundschulen spricht sich Zychlinski gegen eine allgemeine Maskenpflicht aus. Denn speziell bei den Kleinsten sei die Mimik ganz wichtig, betont der Bürgermeister.

Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass einerseits das Infektionsgeschehen in der Gemeinde bisher überschaubar gewesen sei, andererseits es weder in den Schulen noch in den Kindergärten einen Corona-Hotspot gegeben habe.

So ist der Stand der Infektionen in der Wedemark am Freitag

Wie es indes mit einzelnen Veranstaltungen in der Wedemark weitergeht, ist unklar. Aktuell bewegt sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 26,5. Mit Stand von Freitag waren 13 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Ausbruch der Pandemie sind es in der Gemeinde 102. Wenn dieser Inzidenzwert in der gesamten Region die kritische 50er-Marke überspringen sollte – am Freitag lag er bei 49,5 –, gelten schärfere Regeln und Vorschriften. „Dann schauen wir uns jede einzelne Veranstaltung mit Augenmaß an“, betont Zychlinski. „Noch sind wir nicht im Lockdown.“ Und genau diesen wolle die Kommune mit ihren Maßnahmen verhindern helfen.

Von Sven Warnecke und Ursula Kallenbach