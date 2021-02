Wedemark

In der Gemeinde sind mit Stand Freitag, 19. Februar, 92 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Einen Tag zuvor waren es noch 89. Der Inzidenzwert, der die Zahl der infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, liegt mit 155,3 auf Platz zwei aller 21 Regionskommunen. Nur die Stadt Sehnde weist aktuell mit 185,2 einen noch höheren Wert auf. In der Region bewegt sich der Inzidenzwert derzeit bei 104,1.

Nach Auskunft der Region Hannover sei auch die wesentlich aggressivere Mutante aus Großbritannien in der Gemeinde Wedemark angekommen und sorge für die hohe Zahl an Infektionen.

585 Wedemärker bisher an Covid-19 erkrankt

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 29.924 mit Covid-19 erkrankte Menschen registriert. Davon gelten 26.927 als genesen. In der Wedemark sind seit März vergangenen Jahres 585 Menschen an Covid-19 erkrankt. Allerdings, so weit die gute Nachricht von Regionssprecher Christoph Borschel, gibt es weiterhin keinen identifizierten Hotspot in der Gemeinde Wedemark.

Bis auf neun Fälle in zwei Kindertagesstätten mit sechs infizierten Kindern und drei Erzieherinnen sowie sechs kranken Kindern an vier Schulen spielt sich das Infektionsgeschehen ausschließlich im familiären Umfeld ab. Pflegeheime sind mit Stand von Freitag indes nicht betroffen. Seit Beginn der Pandemie sind 19 Menschen in der Kommune an oder mit Corona gestorben.

Von Sven Warnecke