Wedemark

Im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus hat die Gemeinde Wedemark jüngst angekündigt, kostenlose Lolli-Schnelltests an ihre kommunalen Kitas auszuliefern – und dabei auch die freien Träger mit einzubeziehen. Die Resonanz war enorm.

Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) kündigt nun an, das sämtliche 19 Einrichtungen in der Kommune flächendeckend mit entsprechenden Test-Kits ausgestattet werden. Start ist am Montag, 10. Mai, – exakt zur Wiederaufnahme des beinahe schon regulären Betriebs der Kitas und Schulen nach dem coronabedingten Lockdowns. Der Plan sieht vor, dass die Kita-Leitungen an die Eltern zwei Tests pro Woche ausgeben. Die Gemeinde kalkuliert bis Ende Mai mit Kosten von etwa 40.000 Euro.

Nach Auskunft des Verwaltungschefs bewegen sich aktuell die Infektionszahlen in der Gemeinde auf einem „relativ stabilem“, vor allem niedrigen Niveau, betont der Bürgermeister. Für Freitag, 7. Mai, meldeten die Gesundheitsbehörden 40 aktuell an Corona erkrankte Menschen, drei weniger als am Donnerstag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bewegt sich bei 76. Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt dieser regionsweit bei 112,2.

Doch damit der Wert in der Wedemark so gering bleibe, speziell nach der Wiedereröffnung der Kitas und Schulen nach dem 10. Mai, habe sich die Kommune entschieden, nicht auf das Angebot des Landes Niedersachsen zu warten, das die Kosten für die Schnelltests übernehmen wollte, betont der Bürgermeister.

Gemeinde will nicht auf das Land warten müssen

Denn das Land müsse die Lieferung europaweit ausschreiben. Die Gemeinde bezieht indes die Test-Kits von dem Elzer Unternehmen Euro RX Arzneimittel – und zwar sofort. „Wir wollten die selbst beschaffen und nicht warten müssen“, begründet der Bürgermeister diesen Schritt. Wenn dann das Land schließlich für die Test sorge, nehme die Gemeinde das Angebot natürlich an.

Und Zychlinski hatte eine weitere positive Nachricht parat: „Die Region geht davon aus, dass Lehrer am Campus in Mellendorf bis Ende Mai ihren ersten Impftermin erhalten.“ Es werde zwar kein dezentrales Angebot geben, nach seinem Kenntnisstand vielmehr der Hinweis auf das Impfzentrum in Laatzen.

Von Sven Warnecke