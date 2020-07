Bissendorf

Die Corona-Pandemie hat für die Absage vieler Veranstaltungen gesorgt. So auch in Bissendorf. Am 21. Juni sollten eigentlich die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Kindertagesstätte Kranichweg und des 20-jährigen Bestehens der Kindertagesstätte Güldener Winkel stattgefunden haben.

„Auch wir wären bei dieser Festlichkeit tatkräftig dabei gewesen und hätten für Bespaßung von Groß und Klein mit Torwandschießen und tollen Preisen gesorgt“, sagt Nadine Wilkes vom Förderverein für die evangelischen Kindertagesstätten Bissendorf. Um den Leitungskräften und Erziehern Dank für die geleistete Arbeit und Glückwünsche zum langen Bestehen auszudrücken, hat der Förderverein den Beteiligten eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen – große Torten mit den entsprechenden Zahlen darauf.

Von Stephan Hartung