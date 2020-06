Wedemark

Im Mai war die Gemeinde bereits einige Tage coronafrei. Es gab keine Neuinfektionen mehr und alle bis dato Infizierten waren wieder genesen. Doch diese erfreuliche Entwicklung wurde gestoppt: Seit dem 20. Mai, an dem Tag meldete die Region Hannover wieder einen aktuellen Fall, stieg die Zahl wieder Schritt für Schritt an. Am Dienstag, 2. Juni, gab es dann 13 Infizierte – der in dieser Entwicklung bisherige Höchststand. Stand Freitagnachmittag war ein Betroffener wieder gesund. Die Region meldete noch zwölf Fälle.

Die Gründe für das wieder gestiegene Infektionsgeschehen sind nicht bekannt. Regionssprecher Christoph Borschel bestätigt auf Anfrage, dass in einem Pflegeheim in der Gemeinde derzeit lediglich ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Details nennt der Sprecher mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Darüber hinaus gebe es keine weiteren Covid-19-Fälle in Senioreneinrichtungen. Auch in Kindertagesstätten, ein weiterer möglicher Herd für die schnelle Ausbreitung des Virus, sei niemand mit dem Virus infiziert. Einen sogenannten Hotspot in der Wedemark, der Auslöser für die aktuellen Fallzahlen ist, gebe es nicht. „Da ist uns nichts bekannt“, sagt Borschel.

Anzeige

Zusammenhang mit Ausbruch bei UPS ?

Gleichwohl räumt er ein, dass es durch den massenhaften Ausbruch des Virus bei UPS in Langenhagen – Stand Freitag waren 111 Menschen infiziert – „natürlich Effekte auf die gesamte Region gibt“. In fast allen Kommunen rund um Hannover habe es zuletzt mehr Infizierte gegeben. Das Gesundheitsamt habe jedoch „keinen besorgniserregenden Anstieg des Infektionsgeschehens verteilt über die Kommunen beobachtet“, berichtet Borschel. Auch in der Wedemark ist zeitgleich mit Bekanntwerden des Ausbruchs bei dem Paketdienstleister die Fallzahl gestiegen – Zufall oder gibt es einen Zusammenhang? Ob die neuen Infektionen in der Gemeinde mit den Fällen bei UPS in Verbindung stehen, kann die Region weder bestätigen noch dementieren. Detaillierte Informationen gebe es dazu nicht, man wisse es nicht, berichtet Borschel.

Weitere HAZ+ Artikel

Für Bürgermeister Helge Zychlinski ist jedoch ein Zusammenhang erkennbar: Der Verwaltungschef spricht von „relativer Sicherheit“, dass sich die jüngsten Fälle bei UPS auch auf die Gemeinde in direkter Nachbarschaft zu Langenhagen niedergeschlagen haben. Trotzdem bezeichnet Zychlinski die aktuelle Lage bei den aktuellen Infektionszahlen als „immer noch weitgehend ruhig“. Er ist sich jedoch sicher, dass es immer wieder einen kurzfristigen Anstieg der Erkrankten geben werde.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 47 Wedemärker mit dem Virus infiziert. 35 von ihnen hat das Gesundheitsamt als genesen registriert. In der gesamten Region Hannover waren am Freitag aktuell 290 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – eine Steigerung um 22 Fälle im Vergleich zum Vortag.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley