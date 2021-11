Wedemark

Bekannt sind sie vor allem als Wasserretter, doch mit ihrer neuen Einsatzdrohne gehen die Ehrenamtlichen der DLRG Wedemark nun auch in die Luft. Und obwohl mittlerweile mehr als ein Dutzend Piloten geschult ist, sucht die Ortsgruppe weitere Freiwillige als Verstärkung – denn genau wie bei mancher ehrenamtlicher Ortsfeuerwehr kann es auch bei der DLRG vor allem tagsüber personell mal eng werden.

Drohne kostete fast 5000 Euro

„Vor etwa zwei Jahren haben wir das erste Mal darüber nachgedacht, dass eine Drohne etwas für uns sein könnte“, erzählt Thorsten Dösselmann. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Wedemark weiß um die Vorteile des Überblicks aus der Luft, immerhin besitzt er selbst fünf Drohnen. Vom Beginn der konkreten Planung an dauerte es dann noch rund ein Jahr, bis die neue Fernerkundungsgruppe zum 1. August einsatzbereit war. In der Region Hannover sei man mit dieser technischen Ausstattung jetzt ganz weit vor, freut sich Dösselmann.

Für fast 5000 Euro kaufte die DLRG eine professionelle Drohne, inklusive der Ausbildung flossen nach Dösselmanns Schätzung zwischen 10.000 und 12.000 Euro aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen in das Drohnenprojekt. In vielen Trainings- und Übungsstunden konnten die Wasserretter mit Sitz in Mellendorf eine Mannschaft von bislang 13 Piloten und -Anwärtern aufstellen. Um die Einsatzdrohne fliegen zu dürfen, benötigen alle Piloten einen europäischen Drohnenführerschein und eine Zusatzausbildung für das Fliegen unter Einsatzbedingungen. Über beides verfügen auch die Anwärter, ihnen fehlten aber noch die DLRG-Komponenten der Ausbildung, wie Dösselmann erläutert.

Fluggerät kann bei Bränden und der Vermisstensuche helfen

Unter der gemeinsamen Leitung von Steffen Kutza, Raffael Sachse und eben Dösselmann wird regelmäßig ausgebildet. Im Ernstfall alarmiert die Leitstelle der Feuerwehr die Retter, diese sind dann nach spätestens 30 Minuten an der Einsatzstelle. Ihre Hilfsmöglichkeiten sind dabei weit gefasst. „Wir können mit unserer Wärmebildkamera zum Beispiel die Feuerwehr bei Bränden unterstützen, aber auch eine Personensuche ist problemlos umsetzbar“ berichtet Ausbildungsleiter Raffael Sachse. Wie groß der Mehrwert des besseren Überblicks aus großer Höhe ist, dass hatte auch schon die Gemeindefeuerwehr Wedemark bei einer gemeinsamen Übung mit der DLRG erfahren.

Für die Einsatzbereitschaft wurde eigens das Einsatzfahrzeug, ein T4, umgerüstet, sodass die Drohne samt Monitor zur Betrachtung der Livebilder darin Platz finden. Das Fluggerät kann für jeden denkbaren Einsatz umgerüstet werden. Sie verfügt über eine Zoom- und eine Wärmebildkamera, mit der sich beispielsweise vermisste Personen anhand ihrer Körpertemperatur ausfindig machen lassen. Ein Scheinwerfer mit zwei LEDs kann aus bis zu 30 Metern Höhe ein großes Areal ausleuchten, ein Lautsprecher die Kommunikation zu abgeschnittenen Personen herstellen. Die DLRG darf anders als Privatpersonen mit ihrer Einsatzdrohne nach Absprache auch in Flugverbotszonen beispielsweise entlang der Autobahn in die Luft gehen.

Neue Freiwillige sind gern gesehen

Mit ihrer Drohneneinheit hat die Wedemärker DLRG neben der Wasserrettung und der Ausbildung von Sanitätern ein weiteres Projekt auf die Beine gestellt, das auch aufseiten der Feuerwehr Wedemark viel Zuspruch findet. Zudem hat es schon Gespräche mit der Leitung des Polizeikommissariats in Mellendorf gegeben. Denkbar sind Einsätze alternativ zum viel teureren Polizeihubschrauber.

Die Ortsgruppe bietet sowohl erfahrenen Drohnenpiloten als auch Neulingen interessante Ausbildungen an, die sich vom Hindernisparcours über Tag- und Nachtflüge bis zur Funkausbildung und zu Einsatztaktiken erstrecken. Interessenten, die an der Ausbildung teilnehmen oder einfach mal hineinschnuppern wollen, können sich bei den Ausbildern per E-Mail an uas@wedemark.dlrg.de melden. Denn auch wenn die Zahl von 13 Piloten beziehungsweise angehenden Piloten erst einmal nach viel klingt: Ähnlich wie bei der ehrenamtlichen Feuerwehr stehe es auch bei der DLRG um die Verfügbarkeit am Tage, wenn Berufstätige ihren Job nachgingen, nicht immer gut, so der Vorsitzende. „Die DLRG braucht Nachwuchs.“

