Bissendorf

In der Gemeinde Wedemark besteht am Montag, 2. August, in Bissendorf die nächste Gelegenheit, Blut zu spenden. Dazu ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf. Das Blutspendeteam steht an diesem Tag von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Am Mühlenberg 20A, parat.

Auch in Zeiten des Coronavirus würden Blutspenden weiter dringend benötigt, damit Patienten sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, sagt Ulrich Riepling vom DRK-Ortsverein Wedemark. Seinen Angaben zufolge seien die Spendetermine deshalb auch nicht von den aktuellen Corona-Beschränkungen betroffen. Zudem gebe es ein strenges Sicherheitskonzept. „Es besteht dort kein größeres Risiko“, betont Riepling. Interessierte können sich im Internet auf www.spenderservice.net anmelden und einen Termin reservieren.

Blutspender erhalten statt Imbiss eine Überraschung

„Auch dank der tollen Unterstützung durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer konnte, trotz aller Widrigkeiten, der notwendige Bedarf an Blutpräparaten bislang sichergestellt werden“, betont der DRK-Sprecher. Alle Freiwilligen von 18 bis 72 Jahren sollten gesund sein und sich fit fühlen. Riepling bittet darum, entweder einen Personal- oder Blutspenderausweis mitzubringen. Zu beachten sei zudem, dass die Spenderinnen und Spender nicht wie sonst üblich einen Imbiss als Dankeschön bekämen. Stattdessen erhielten sie aber eine Überraschung.

Von Sven Warnecke