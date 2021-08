Wedemark

Der erst im vergangenen Jahr gegründete Dartclub Wedemark (DC Wedemark) freut sich über Zulauf: Nach einem Schnupperkurs im Schützenhaus Bissendorf kamen jetzt vier neue Mitglieder hinzu.

Trainer und Vereinsgründer Sebastian Rietz freut sich über die große Resonanz nach dem Schnupperkurs Ende Juli. „Das werden wir bestimmt wiederholen“, sagt er. Insgesamt hatten 21 Interessierte an dem vierstündigen Kursus teilgenommen, darunter in 18 Erwachsene und drei Jugendliche.

Verein verfolgt rein sportlichen Ansatz

Die drei Trainer brachten den Teilnehmern Dart und das Konzept des Clubs näher. Dabei wurden Grundzüge des Sports vermittelt, es gab auch einige Spiele. Laut Rietz wird im Verein ein rein sportlicher Ansatz verfolgt. „Wir wollen den Dartsport aus der Kneipenecke holen“, sagt er. Die Stimmung beim Schnupperkurs sei hervorragend gewesen, so Rietz.

Der Dartclub Wedemark zählt jetzt 21 Mitglieder. Trainiert wird jeweils donnerstags von 19 bis 21 Uhr im Schützenhaus Bissendorf, Am Mühlenberg 6. Einmal monatlich veranstaltet der Dartclub zudem ein Turnier. Das nächste ist am Freitag, 27. August, von 20 bis 1 Uhr im Schützenhaus Bissendorf geplant. Interessierte können sich bei Sebastian Rietz unter Telefon (0174) 1807777 oder per Email unter decwedemark@freenet.de anmelden.pos

Von Patricia Oswald-Kipper