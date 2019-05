Wedemark

Ein letztes Mal werden am Mooriz Tomatenpflanzen alter Sorten verkauft, in Resse können Frauen bis in den späten Abend shoppen und in Bissendorf öffnet wieder der Ökomarkt. Was sonst noch in der Gemeinde los ist, lesen Sie in der Terminübersicht:

Freitag: Letzter Termin für Tomatenverkauf in Resse

Morgen werden das letzte Mal Tomatenpflanzen alter Sorten am Moorinformationszentrum in Resse verkauft. Von 14 bis 17 Uhr bieten Werner und Regina Kirschning junge Pflanzen verschiedener von Arten der Gärtnerei Nötel aus Jeinsen an.

Freitag: Frauen können bis 23 Uhr shoppen

Den nächsten Secondhandbasar für Frauen kündigt der Förderverein der Grundschule Resse für Freitag, 10. Mai, als geselliges Moonlightshopping an. Von 19 bis 23 Uhr wird in den Räumen der Grundschule an der Osterbergstraße 12 Gebrauchtes und Neuwertiges angeboten – von Kleidung über Handtaschen, Schmuck und Accessoires bis zu Dekorationsartikeln und Literatur. An 40 Ständen können die Besucherinnen stöbern und kaufen. Der Eintritt kostet 2 Euro. Dafür gibt es ein Begrüßungsgetränk. Anmeldungen sind unter Telefon (01 70) 3 26 07 80 möglich.

Sonnabend: Zwergenburg feiert Frühlingsfest

Zum Frühlingsfest lädt die Kindertagesstätte Zwergenburg in Elze am Sonnabend, 11.Mai, auf ihr Gelände Am Gutshof 1 ein. Von 14.30 bis 17 Uhr stehen als Überraschung eine Hüpfburg und eine Ponykutsche bereit. Daneben können Kinder und Eltern viel Spaß bei kreativen Bastelaktionen haben oder sich schminken lassen.

Sonnabend: Senioren Engel organisieren Tanztee mit DJ Serax

Erst ein Pilotprojekt, dann wiederkehrende Veranstaltung: Der Verein Senioren Engel Wedemark lädt Alt und Jung zum Tanztee mit dem erst 16-jährigem DJ Serax ein. Los geht es mit passender Tanzmusik aus Evergreens und Oldies um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Sonnabend: Villa verschenkt Schuhe

Die Villa Bunter Schuh Burgwedel verschenkt am Sonnabend, 11. Mai, ab 15.30 Uhr in Kooperation mit der Gemeinde Wedemark in der Jugendhalle Mellendorf, Am Freizeitpark 1, hochwertige gebrauchte Kinderschuhe. Die gut erhaltenen Schuhe sind von den Spezialisten der Villa aufgearbeitet worden. Teilnehmen kann jedes Kind mit einer gültigen Bildung-und-Teilhabe-Berechtigung, die für diese Aktion vorgelegt werden muss. Es werden Schuhe in den Größen 21 bis 33 vorrätig sein, vereinzelt auch größere Paare. Die Aktion endet um 17.30 Uhr.

Das Jazz- und Grillfest rund um die Christoporuskirche steht wieder an. Für Musik wird wieder Fredo Fleischmann mit Band sorgen. Quelle: Sven Warnecke

Sonntag: Jazz- und Grillsause startet in Bissendorf-Wietze

Obwohl die neuen Glocken nun eingebaut und hörbar sind, soll es auch in diesem Jahr eine Fortsetzung des Jazz- und Grillfest geben. Geplant ist das für Sonntag, 12. Mai, ab 17 Uhr – mit offenem Ende. Musik steuert erneut der Wedemärker Musiker Fredo Fleischmannbei.

Sonntag: Grüne organisieren Ökomarkt

Die Wedemärker Grünen organisieren auch in diesem Jahr wieder einen Ökomarkt. Die Stände werden am Sonntag, 12. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem Amtshof in Bissendorf aufgebaut. Mit dem Ökomarkt soll ein Impuls für gesunde Lebensmittel aus regionalem und biologischem Anbau sowie für eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise gegeben werden. Der Markt steht auch im Zeichen der Europawahl am 26. Mai. Deshalb sind die Grünen-Kandidatin Katrin Langensiepen sowie der Bundestagsabgeordnete Sven Christian Kindler ab 12 Uhr zu Besuch.

Der Geo-Erlebnispfad um den Brelinger Berg Quelle: HAZ-Grafik: ll; Quelle: Gemeinde Wedemark/GoogleEarth

Sonntag: Saison auf Geo-Erlebnispfad startet

Es geht wieder los: Am Sonntag, 12. Mai, beginnt offiziell die diesjährige Saison auf dem Geo-Erlebnispfad rund um den Brelinger Berg. An diesem Tag gibt es zwei Führungen. „Geo-Hits für Kids“ heißt es ab 11 Uhr. Bei der Tour erzählt die Geologin und Gästeführerin Kerstin Athen kindgerecht von Gletschern und uralten Graniten. Die Teilnehmer treffen sich am Friedhof in Oegenbostel. Die Führung dauert etwa drei Stunden und kostet 5 Euro pro Person.

Um 15.30 Uhr beginnt dann der sechs Kilometer lange Spaziergang „Geopfad komplett“. Die Teilnehmer begeben sich zusammen mit Athen auf eine Tour über den eiszeitlichen Erlebnispfad und erfahren dabei Naturkundliches und Historisches aus der Region. Die Führung ist für Erwachsene und Familien geeignet und dauert circa zweieinhalb bis drei Stunden. Treffpunkt ist am Friedhof in Bennemühlen. Erwachsene zahlen 8 Euro und Jugendliche ab 13 Jahren 3 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist die Führung kostenlos.

Sonntag: Finissage im Imago Kunstverein

Die aktuelle Ausstellung im Imago Kunstverein von Zipora Rafaelo und Ansgar Skiba „Lichtdurchdrungen: Scherenschnitte, Installationen, Malerei, Zeichnungen“ endet am Sonntag 12. Mai. An diesem Tag laden der Kunstverein und die Künstler zur einer Finissage mit Künstlergespräch ein. Die Räume an der Straße Am Markt 1 in Bissendorf sind von 15 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei. Bereits um 14 Uhr beginnt eine Kinderkunstführung. Gemeinsam mit der Museumspädagogin Anikó Dworok schauen sich Vorschul- und Grundschulkinder die ausgestellten Arbeiten an und setzen sich mit den Kunstwerken auseinander. Im Anschluss können die Teilnehmer selbst kreativ werden und ein eigenes Bild oder Objekt gestalten. Die Führung ist kostenlos. Die Veranstaltung dauert circa eineinhalb Stunden.

Der Naturschutzbund ruft wieder zur Vogelzählung auf. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa (Archiv)

Freitag bis Sonntag: Naturschützer rufen zur Vogel-Zählung auf

Wie viele Buchfinken und Meisen gibt es noch in der Wedemark. Und wie viele Amseln oder Rotkehlchen? Das möchte der Naturschutzbund ( Nabu) wissen und ruft mit der bundesweiten Aktion „Stunde der Gartenvögel“ zur Zählung auf. Gartenfreunde sind aufgefordert, von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Mai, die Vogelarten zu notieren und an den Nabu zu melden.

Von Julia Gödde-Polley, Sven Warnecke, Ursula Kallenbach und Philipp Bader