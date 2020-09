Wennebostel

Nach Monaten der Bauarbeiten sowie des Stillstands in einem Feld von Schotter und Steinen, Kanten und Baugruben könnten viele Anlieger der Straße In Wennebostel nun bald aufatmen. Die Region Hannover kündigt nun an, dass im Zuge der Sanierung der Kreisstraße 107 und Ortsdurchfahrt nach Gailhof der Asphalt abschnittweise verbindlich vom 15. bis 18. Oktober eingebaut werden soll.

Anlieger sollen sich normal bewegen können

„Von da an sind die ersten beiden Bauabschnitte endgültig hergestellt“, erklärt Roman Machmer, zuständig für den Fachbereich Straßen bei der Region. Dann sollen sich die Menschen in diesem Bereich wieder normal bewegen können. Das hat Machmer so auch per E-Mail an Gabriele Wolff mitgeteilt. Sie ist Anliegerin am ersten Bauabschnitt, dem mit 280 Metern längsten. Dieser erstreckt sich von der Hugo-Riechers-Straße bis zum Wennebosteler Kirchweg. Seit Juni hat Wolf regelmäßig Fragen an den Bauträger gestellt – aus einem bestimmten Grund.

Zur Galerie Nicht Corona, sondern die langwierige Sanierung der K 107 durch Wennebostel erlegt vielen Anwohnern einen Lockdown für ihre Mobilität auf. Im Oktober sollen nun zwei Abschnitte asphaltiert werden.

Region informiert nicht

„Es hieß im September 2019 in der Informationsveranstaltung der Region in Wennebostel, dass dieser Abschnitt im Mai 2020 fertig sein sollte“, erzählt Wolff. Im Mai sei jedoch erst der Schotter für den Tiefbau in der Straße gekommen, „und dann kam nichts mehr“. Wochenlang stellten sich weder Bauarbeiten ein, noch flatterten Informationen ins Haus. „Man wurde immer nur vertröstet. Am 17. Juni hat die Region noch geschrieben, sie werde uns über den Bauablauf informieren. Seither warten wir von Monat zu Monat“, beklagen sich Gabriele und Günter Wolff.

Doch Wolff hat nicht nur ein Problem mit der Informationspolitik. Mit einer Querschnittslähmung sitzt sie im Rollstuhl. Wolff ist es daher zwar gewohnt, Hindernissen die Stirn zu bieten und Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Aber nach Monaten mit Nachfragen, Baustellenbesichtigungen, baulichen Zwischenlösungen vor der Haustür, aber letztlich ohne durchgreifende Ergebnisse, ging es ihr im Sommer zunehmend schlecht. „Ich fühle mich seit Mai im Hause weggesperrt.“ Interventionen des Behindertenbeirats Wedemark und ein Ortstermin mit der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier konnten ebenfalls nichts an der misslichen Situation verbessern.

Anwohnerin sieht sich im persönlichen Lockdown

Als Rollstuhlfahrerin sei sie nicht in der Lage, mit ihrem Auto ohne gesundheitliche Risiken die Schotterstrecke zu befahren, meint Wolff. „Das heißt, mein persönlicher Lockdown hat auch ohne Corona den Sommer über angedauert. Seit Mai werde ich von Monat zu Monat vertröstet“, verdeutlichte Wolff in einem Schreiben an die Region. Darin verwies sie auf ihre schweren gesundheitlichen Einschränkungen und monierte, dass sie trotz ausdrücklicher Bitte als Betroffene nicht in Überlegungen zur Verbesserung der Situation vor Ort einbezogen wurde.

Stattdessen sieht die Praxis monatelang so aus: Für jede Autofahrt, ob zum Einkaufen, zum Arzt, zur Physiotherapie, zu Terminen muss Ehemann Günter das Auto zum Wennebosteler Kirchweg fahren und dort parken, während seine Frau im Rollstuhl über das Nachbargrundstück den Weg dorthin unternimmt, und beide fahren gemeinsam. Für jede Fahrt ihren Mann in Anspruch zu nehmen, ist nicht Gabriele Wolffs Alltag. Sie ist gewohnt, selbst von ihrem Grundstück zu fahren – „Mein Auto ist mein verlängerter Rolli“ –, doch seit Monaten bedeutet dies auf Schotter ein gesundheitliches Risiko für sie. „Mein Mann war also ständig in Rufbereitschaft.“

Fußwegarbeiten sind vorangegangen

Mittlerweile hat die Region die Baufirma angewiesen, den Gehweg, insbesondere bis zum Wennebosteler Kirchweg, mit höchster Priorität herzustellen. „Die Fußwegarbeiten sind beendet. Auf der Kreuzung Wennebosteler Kirchweg/Nachtigallenweg wird fleißig gearbeitet“, berichtet das Ehepaar Wolff am Ende der Woche.

Baustellen lagen ungesichert da

Gabriele Wolff sieht nicht nur ihre eigenen erschwerten Umstände über die lange Zeit. Die vielen ungesicherten Baugruben rund um Kanalschächte, die links und rechts ungesicherten hohen Kanten der Gehwegpflasterung, fehlende Baustellenbeleuchtung, unendlich viele unfallträchtige Hürden auch für Eltern mit Kinderwagen und für Radfahrer haben ihr Sorgen gemacht. „Was hat sich denn die Region dabei gedacht? Vielleicht wollen auch Leute in dieser Zeit mal umziehen. Wie hätte das gehen sollen an dieser Straßenbaustelle?“, fragt sie.

Region sieht Abschluss im März 2021 Den eigentlichen Rückstand erhielt das Bauvorhaben der Region zufolge durch „die unerwartete Lage der Telekom-Trasse“. In der Folge habe man den ursprünglich anvisierten Termin für die Asphaltierung nicht einhalten können. Dies habe in der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes, der insbesondere für die betroffene Anliegerin wichtig sei, „einiges an Zeit gekostet“. Das Regionsteam wagt nun einen Gesamtausblick auf den Abschluss der langwierigen Straßen- und Gehwegsanierung seit September 2019. „Wir haben im Straßenbau derzeit ein wenig Rückstand, jedoch kann der anvisierte Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme im März 2021 gehalten werden“, heißt es von der Region. Der Kanalbau bis zum Alten Postweg werde nach aktueller Planung in diesem Jahr abgeschlossen und der Straßenbau bis März.

Die Region entschuldigt sich im Nachhinein bei dieser Anliegerin dafür, dass ihr Unannehmlichkeiten entstanden, und bedauert sehr, „dass wir für Sie keine zufriedenstellende Lösung gefunden haben“. Dass sie zum Abstimmungsgespräch im August nicht eingeladen wurde – keine Absicht. Einige Versuche, ihre Anliegen zu berücksichtigen, werden angeführt. So sei der Anliegerin durch kleinteiliges Bauen die Möglichkeit, zum Wennebosteler Kirchweg zu gelangen, aufrechterhalten worden.

Von Ursula Kallenbach