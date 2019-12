Mellendorf

Sowohl am Gymnasium Mellendorf als auch an der IGS Wedemark haben Französischschüler erfolgreich die DELF-Prüfung abgelegt. Jetzt können sie das international anerkannte Diplôme d’études de langue francaise (DELF) für Französisch als Fremdsprache in den Händen halten und es zum Beispiel für die Immatrikulation an einer Hochschule als Nachweis für französische Sprachkenntnisse nutzen.

22 Gymnasiasten hatten sich im Vorfeld einmal in der Woche eineinhalb Stunden in der DELF-AG unter der Leitung von Marie-Andrée Pyszny auf die Prüfung vorbereitet und ihre Französischkenntnisse vertieft. Das Gymnasium verzeichnet nach Auskunft der stellvertretenden Schulleiterin Katrin Meinen eine wachsende Teilnehmerzahl bei der AG und den Prüfungen.

Die Schüler der IGS Wedemark Tristan (vorne links) und Hannah freuen sich über das Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) in A2-Niveau. Lehrer Marcel Monert und Schulleiterin Heike Schlimme-Grab gratulieren. Quelle: IGS Wedemark

Drei Schüler bestehen A2-Prüfung erfolgreich

An der IGS haben die drei Schüler Malin, Hannah und Tristan Bennett aus dem damals neunten Jahrgang an der Prüfung, bei der es vier verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, im Mai und Juni teilgenommen. Sie zeigten dabei ihr Wissen, das sie sich zuvor in der Französisch-AG unter der Leitung von Lehrer Marcel Monert angeeignet hatten, in den Bereichen Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben sowie Sprechen. Die Prüfung bestanden sie im Niveau A2 und erhielten jetzt ebenfalls die Diplome.

