Der Kulturverein Brelinger Mitte fördert nicht nur die politische Bildung, sondern auch die Kultur in generationenübergreifenden Projekten mit besonderem Bezug auf das Dorf Brelingen in Sachen Heimatkunde und -pflege. Das ist auch dem Bund in Berlin nicht verborgen geblieben.

„Der Kulturverein Brelinger Mitte erhält vom Bund eine Förderung in Höhe von 17.870 Euro für die Renovierung der historischen Fenster“, teilt nun der Staatsminister und Bundesminister Hendrik Hoppenstedt mit.

Arbeit des Vereins wird gewürdigt

„Ich freue mich, dass der Verein den Zuspruch für die Förderung erhalten hat und dadurch auch die Arbeit des Vereins gewürdigt wird. Der Kulturverein leistet einen wichtigen Beitrag zur Kulturförderung in Brelingen und das Haus ist auch ein beliebter Anlaufpunkt für Vereine und die Menschen vor Ort“, stellt Hoppenstedt heraus.

Das Geld stammt aus dem Projekt „Land intakt“. Das Förderprogramm „Kultur in ländlichen Räumen“ richtet sich an soziokulturelle Zentren, Kulturhäuser sowie Kultur- und Bürgerzentren in ländlichen Räumen mit bis zu 20.000 Einwohnern, heißt es in der Mitteilung von Hoppenstedt weiter. Diese Einrichtungen können Geld beantragen, um Gebäude zu modernisieren und programmbegleitende Investitionen zu finanzieren.

