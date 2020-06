Bissendorf

Elke Meyer aus Bissendorf-Wietze ist die Erste: Um 8.20 Uhr steht sie am Sonnabendmorgen vor dem Wertstoffhof in Bissendorf mit ausgemistetem Hausrat im Auto und wartet auf die Öffnung. „Ich warte hier jetzt lieber in aller Ruhe, bevor hier ab neun Uhr die Hölle los ist“, sagt sie. „Dann stehen die Autofahrer hier die ganze Straße lang Schlange.“ Hinter ihr steht Siegfried Schmurr, der Gartenabfälle entsorgen möchte. „Ich bin extra heute gekommen, weil ich mein Autokennzeichen mit einer geraden Zahl endet“, sagt er.

Dieses Schild am Wertstoffhof erläutert die Regelung, wann welcher Besucher Müll abgeben kann. Quelle: Gabriele Gerner

Autofahrer mit „falschem“ Kennzeichen müssen heimfahren

Nicht jeder der Ankommenden hat Kenntnis von dieser Regelung: Besucher mit Autokennzeichen, die mit einer geraden Zahl enden, dürfen den Wertstoffhof nur an einem Datum mit gerader Zahl aufsuchen – und an den anderen Tagen nur die mit einer ungeraden letzten Zahl in ihrem Kennzeichen. Hin und wieder müssen zwei Einweiser Besucher mit an diesem Tag falschem Kennzeichen darauf hinweisen und bitten, wieder wegzufahren. Die Einweiser bemühen sich, solche Autofahrer bereits frühzeitig in der Warteschlange ausfindig zu machen, die sich in der Straße Auf der Haube bildet – um unnötige Wartezeiten und Frust möglichst gering zu halten.

Der Einweiser erklärt einem Autofahrer, dass er wegen der letzten Nummer seines Kennzeichens heute nicht seinen Müll hier entsorgen kann - laut der Regel muss er am Dienstag wiederkommen. Quelle: Gabriele Gerner

„Ich finde, das könnte man besser regeln, indem man den Wertstoffhof sonnabends alle zwei Wochen bis 18 Uhr geöffnet hält“, meint ein Autofahrer, der unverrichteter Dinge wieder heimkehren muss. „Wir müssen doch alle unsere Termine machen und uns irgendwie arrangieren.“ Aber den Anweisungen des Einweisers leistet er Folge. „Es tut uns leid, irgendwie müssen wir die Besucherströme reduzieren“, beschwichtigt dieser ihn. „Kommen Sie am Dienstag wieder, dann sind Sie dran!“ Die meisten Abgewiesenen seien einsichtig, berichtet der Ordner später, „aber nicht alle.“

Polizei drängt auf andere Zufahrtsregelung

Zu den uneinsichtigen Menschen gehören auch die Autofahrer, die trotz Absperrung von der Schlager Chaussee aus in die Straße Auf der Haube fahren – indem sie um die Sperre herum in den Gegenverkehr fahren. Sogar ein Lastwagen kommt einem wegfahrenden Auto gefährlich nahe.

Diese momentane Regelung – den Verkehr ausschließlich über die Straße Am Langen Acker zum Aha-Wertstoffhof zu lotsen, sei nötig geworden, da sich nach Wiedereröffnung der Verkehr auf der Schlager Chaussee regelmäßig staute, berichtet auf Anfrage Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes bei der Polizei in Mellendorf. Er spricht aber von einer temporären Lösung. Nach der Corona-Krise werde sich die Situation wieder entspannen, meint der Polizist.

Aha hebt ab Dienstag Beschränkungen wieder auf

Die Zufahrt zur Straße Auf der Haube ist von der Schlager Chaussee aus nicht möglich. Nur von Norden aus gelangen Besucher zum Werstoffhof. Quelle: Gabriele Gerner

Um 10 Uhr, eine Stunde nach der Öffnung des Wertstoffhofes, stehen gut 30 Autos, manche mit Anhänger, auf der Straße Auf der Haube, um ihren Müll zu entsorgen. „Das sieht schlimmer aus, als es ist. Es geht ziemlich zügig voran“, meint Uwe Heine aus Kaltenweide, der in seinem Auto Altholz transportiert. Die Regelung mit den Nummernschildern findet er gut. „Das sorgt doch für eine gute Verteilung der Nutzer.“

Aktuell beträgt die Wartezeit zwischen 35 und 45 Minuten, berichtet Aha-Sprecher Stefan Altmeyer auf Anfrage. Die Lösung mit der Kennzeichenregelung werde noch bis zum 2. Juni beibehalten. Aktuell sind wegen der derzeit geltenden Abstandsregeln 50 Prozent der Haltebuchten auf dem Wertstoffhof gesperrt.

„Die positive Entwicklung der Corona-Situation ermöglicht es uns, die 21 Wertstoffhöfe den Menschen in der Region Hannover wieder in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen“, lässt sich Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz zitieren. Nur die wegen der Pandemie eingestellten Beratungs- und Verkaufsleistungen auf den Wertstoffhöfen bietet Aha noch nicht wieder an. Gleichwohl sollen die Besucher auf den Höfen die Abstandsregelungen von 1,50 Metern weiter beachten. Die Treppen an den Containern dürften nur einzeln betreten werden. Kunden sollten nach Möglichkeit Masken tragen.

