Elze/Mellendorf

Nach zwei Unfallfluchten in Elze und Mellendorf sucht die Polizei Wedemark nach den Verursachern. Die Unbekannten demolierten zwei ordnungsgemäß an Fahrbahnrändern abgestellte Autos und hinterließen einen Schaden in Höhe von geschätzt 1300 Euro.

Der eine Unfall ereignete sich zwischen Montag, 18. Oktober, etwa 7 Uhr, und Sonnabend, 30. Oktober, circa 13.40 Uhr, an der Mittelstraße in Elze. Bei dem demolierten weißen Mercedes wurde nach Polizeiangaben vermutlich im Vorbeifahren das linke Heck getroffen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der Verursacher möglicherweise auf einem Fahrrad unterwegs gewesen sein dürfte.

Auf der Bissendorfer Straße in Mellendorf demolierte ein Unbekannter am Sonnabend, 30. Oktober, zwischen 14 und 16.30 Uhr vermutlich auch im Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten grünen Opel. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 300 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke