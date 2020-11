Resse

Das Dorf hat es letztlich doch noch rechtzeitig über die Ziellinie geschafft: Dank einer Fristverlängerung haben die Haushalte in Resse die von der Deutschen Glasfaser und HTP geforderte Quote von 40 Prozent erreicht. Derzeit liegt diese – Stand 18. November – bei 45 Prozent. Damit haben sich circa 540 Resser Haushalte für schnelles Internet via Glasfaser-Anschluss entschieden. Nun soll der Ausbau im Lauf des nächsten Jahres beginnen, kündigt das Kommunikationsunternehmen am Mittwoch an.

„Für Resse und für die gesamte Wedemark sind das gute Nachrichten“, meint HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. „Denn der Bedarf an stabiler Infrastruktur mit hohen Bandbreiten wird in Zukunft deutlich weiter steigen.“

Resser können noch bis 23. November Verträge abschließen

Kurzentschlossene haben nach dieser Fristverlängerung nun noch bis zum 23. November Zeit, einen Vertrag abzuschließen. „Danach werden wir für lange Zeit keine Verträge mehr annehmen“, betont Heitmann weiter. Er kündigt zudem an, dass die Deutsche Glasfaser als ausführendes Unternehmen und HTP in Kürze mit der Feinplanung für den Bau der Haupttrasse und der Hausanschlüsse in Resse beginnen werden.

In den ersten Ausbaugebieten führen die beiden Unternehmen zurzeit Qualitätssicherungen durch: Hausanschlüsse und Zuleitungen werden sorgfältig überprüft. Nach Abschluss dieser Maßnahmen werden die Anschlüsse freigeschaltet.

In der gesamten Wedemark sind an dem ersten gemeinsamen Ausbauprojekt von Deutsche Glasfaser und HTP 49 Prozent und damit etwa 6900 Haushalte beteiligt. Wie HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen auf Anfrage berichtet, geht es nun in Nordstemmen im Landkreis Hildesheim mit dem Kooperationsprojekt beider Unternehmen weiter.

Baubüro in der Wedemark macht Winterpause

Das Baubüro von Deutsche Glasfaser an der Wedemarkstraße 19 in Mellendorf bleibt vom 14. Dezember bis zum 8. Januar geschlossen, kündigt Mackensen an. Danach steht das Büro für alle Fragen rund um den Glasfaserausbau jeden Donnerstag von 12 bis 15 sowie von 16 bis 17 Uhr offen.

Von Sven Warnecke