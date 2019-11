Resse

Die Polizei Wedemark hat in der Nacht zu Sonnabend – auch mit einem Hubschrauber –nach Unbekannten gesucht, die Diesel aus einer Baumaschine abgezapft hatten. Die Beamten nahmen einen der Täter am Tatort in Resse fest. Auch das Tatfahrzeug der Bande stellten die Polizisten sicher. Den anderen Dieben gelang – mutmaßlich zu Fuß – die Flucht.

Die Diebe hatten sich gegen Mitternacht auf das Gelände eines Landschaftsbaubetriebes an der Straße An den Hägewiesen begeben. Vor Ort zapften sie nach Auskunft einer Polizeisprecherin mehrere Liter Diesel ab und füllten den Kraftstoff in mitgebrachte Kanister um.

Mitarbeiter der Firma bemerkten die ungebetenen Gäste auf dem Grundstück und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen der Beamten dauern noch an. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich im Mellendorfer Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley