Wedemark

„Nur der Sicherheit halber: Habe ich irgendjemanden vergessen?“, fragte Bürgermeister Helge Zychlinski am Ende eines Marathons von Ernennungen und Entlassungen bei der Feuerwehr. Zuvor hatte er während der jüngsten Ratssitzung zahlreiche personelle Wechsel an der Spitze mehrerer Ortsfeuerwehren in der Gemeinde vollzogen. Manche Ortsbrandmeister oder Stellvertreter tragen noch für eine weitere Amtszeit – diese dauert sechs Jahre – die Verantwortung. Und der Andrang war groß: Die Plätze im Zuschauerraum des Bürgersaals im Bürgerhaus reichten für die Feuerwehrkräfte nicht aus, einige mussten während der Sitzung stehen.

Heinz Mohlfeld (links) ist alter und neuer Ortsbrandmeister in Gailhof. Er steht bereits seit dem 12. November 2007 an der Spitze und übernimmt diese Aufgabe für weitere sechs Jahre. In der Ratssitzung unterschreibt er im Beisein von Bürgermeister Helge Zychlinski die Ernennungsurkunde. Quelle: Julia Gödde-Polley

Heinz Mohlfeld hat jetzt seine dritte Amtszeit begonnen. Er steht bereits seit dem 12. November 2007 an der Spitze der Feuerwehr Gailhof und übernimmt diese Aufgabe für weitere sechs Jahre – das „ist schon sehr außergewöhnlich“, lobte der Bürgermeister. Die Feuerwehrkräfte hatten ihn bereits bei der Jahresversammlung im Amt bestätigt. Daniel Stark musste noch den Amtseid ablegen. Er führt die Feuerwehr in Resse seit August 2018 bislang kommissarisch – weil noch ein Lehrgang fehlte. Jetzt konnte er ganz offiziell als Ortsbrandmeister ins Amt ernannt werden. Gleiches gilt für Julian Lips-Winter, der jetzt nicht mehr nur kommissarisch die Ortsfeuerwehr in Elze führt. Der Rat ernannte den Berufsfeuerwehrmann zum Ortsbrandmeister.

Daniel Stark (links) ist neuer Ortsbrandmeister in Resse. Er hatte das Amt bereits kommissarisch übernommen. In der Ratssitzung legt er den Eid ab. Quelle: Julia Gödde-Polley

Kalac ist neuer Ortsbrandmeister in Oegenbostel

Einen Wechsel gibt es in Oegenbostel. Anstelle von Jens Senger, der aus der Wedemark wegzieht, führt jetzt Rouven Kalac die Einsatzkräfte als Ortsbrandmeister – zumindest kommissarisch. Er bekam vom Bürgermeister noch keine Ernennungsurkunde, weil er noch nicht alle Qualifikationen erfüllt.

Heine wird Stellvertreter in Wennebostel

Markus Kablitz führt die Ortsfeuerwehr Wennebostel bereits seit 2014 und hat jetzt seine zweite, sechsjährige Amtszeit begonnen. Doch er hat mit Florian Heine einen neuen Stellvertreter – zumindest kommissarisch. Heine ist an die Stelle von Heiko Henn gerückt, der den Posten nach knapp drei Jahren auf eigenen Wunsch abgegeben hat und vom Rat entlassen wurde.

Bissendorf : Renders übergibt Zepter an Schütte

Ebenfalls aus privaten Gründen ist Christian Renders als Ortsbrandmeister in Bissendorf zurückgetreten. Er hatte die Ortsfeuerwehr seit zwei Jahren geführt – „und in einer schwierigen Phase übernommen“, sagte Zychlinski. Doch er bleibt der Einsatzabteilung erhalten. Fortan steht Dirk Schütte an der Spitze der Bissendorfer Feuerwehr. Für sechs Jahre berief ihn der Rat in das Ehrenbeamtenverhältnis. Schütte war bereits seit Oktober 2018 Stellvertreter von Renders. Diese Position bekleidet nun Lars Zickermann – zunächst kommissarisch, weil ihm ein Lehrgang als Qualifikation für das Amt fehlt.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley