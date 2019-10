Elze

Es waren die einzigen Misstöne des Abends. Zur offiziellen Eröffnung des Oktoberfestes erinnerte Birgit Gräfenkämper an den Zapfenstreich. Um 2 Uhr sei Schluss, sagte die Vorsitzende des Schützenvereins Elze, und begründete dies mit einer polizeilichen Anordnung. Vereinzelte Pfiffe und Buhrufe waren im Festzelt zu vernehmen. Die sechs Stunden bis dahin nutzen die rund 1500 Besucher dann aber doch umso ausgelassener, entsprechend prächtig war die Stimmung im großen Zelt auf der Festwiese neben dem Gasthaus Goltermann.

Drei Schläge für den Fassanstich

Schon der Auftakt verlief reibungslos. Zwar floss das Bier passend zu Haxe, Leberkäse und Sauerkraut schon ab 18 Uhr, als die ersten Gäste eintrafen, in Strömen. Dennoch: Tradition ist Tradition, daher gab es zur Eröffnung um 20 Uhr auch erst den offiziellen Bieranstich. Unter Mithilfe von Festwirt Torsten Lührs machte Daniela Mühleis, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wedemark, ihre Sache hervorragend und benötigte nur drei Schläge. Dann konnte die Party richtig beginnen, auf der Bühne stand die Band Kzwoa.

Nach Angaben von Markus Wiebe vom Veranstalter KS Veranstaltungskonzepte wurden im Vorfeld 1440 Karten verkauft. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr – und zeigt: Das Konzept geht auf. Zum dritten Mal fand an einem Wochenende die Elzer Wiesn gemeinsam mit dem Schützenfest statt. „Ohne Oktoberfest hätten wir kein Schützenfest. Denn für einen Tag lohnt es sich für den Festwirt nicht“, sagt Gräfenkämper, selbst in passendem Oktoberfest-Outfit mit von der Partie.

Resonanz steigt an

Dass durch das Festwochenende auch die eigene Veranstaltung aufgewertet wird, bemerkte Gräfenkämper bereits am Sonnabend. Mit einem Umzug ging es zum Kinderkönig Tom Erler und zur Kreiskinderkönigin Sarah Meissner. „Es sind sehr viele Leute mit uns marschiert, das waren deutlich mehr als im Vorjahr.“ Eine gestiegene Resonanz stellte die Vorsitzende des Vereins auch für den Abschluss des Wochenendes fest: Für die Königsvesper am Sonntagabend im Gasthaus Goltermann gab es 57 Anmeldungen. Beim vorigen Schützenfest waren es noch 40. „Das Interesse ist sehr schön. Denn natürlich ist es auch bei uns so, dass bei den Mitgliederzahlen die alten Leute nach und nach wegbrechen.“ Der Schützenverein Elze hat aktuell 170 Mitglieder, vor einigen Jahren waren es noch 240.

Wer das Oktoberfest in Elze verpasst hat, muss sich entweder ein Jahr gedulden – oder sich noch in diesem Monat in die nördliche Nachbarschaft der Wedemark aufmachen. Dort veranstaltet die KS nämlich an den kommenden beiden Sonnabenden Oktoberfeste in Schwarmstedt und Walsrode. Die Zeltausrüstung dafür wurde in Elze bereits am Sonntag abgebaut.

