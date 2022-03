Wedemark

Der Mellendorfer Bürger- und Verschönerungsverein lädt mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr und des Ortsrates zum Frühjahrsputz ein. Alle Freiwilligen treffen sich am Sonnabend, 26. März, um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus am Gilborn. Im Anschluss an die Sammelaktion gibt es am Gerätehaus Bratwürste und Getränke sowie Eisgutscheine für die Kinder.

Am selben Tag und zur selben Startzeit sollen auch in Gailhof Straßen, Wege und Feldmark von Müll befreit werden. Die Gailhofer Vereine hoffen auf viele Teilnehmer, diese müssen lediglich Handschuhe mitbringen. Auch in Gailhof erhalten die Helfer nach getaner Arbeit einen Imbiss.

Auch die Brelinger legen mit dem Großreinemachen in ihrer Ortschaft am Sonnabend, 26. März, um 10 Uhr los. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus, Twegten 18. Für die Sammelaktion sind zweieinhalb Stunden angesetzt. Teilnehmen können Erwachsene und Kinder.

Trend zu mehr Müll ist in vielen Ortschaften erkennbar

Der bundesweite Trend zeige, dass wilder Müll am Straßenrand und in der Landschaft wieder zunehme, sagt Brelingens Ortsbrandmeister Michael Helfers und ergänzt: „Dieser Trend ist leider auch bei uns zu beobachten.“ Nach getaner Arbeit lädt der Ortsrat Brelingen zu einem Snack ein. Die Aktion wird wieder von Aha unterstützt, der Abfallentsorgungsgesellschaft der Region Hannover, die Säcke für die Sammlung zur Verfügung stellt und sie nach der Aktion abholt.

Rausgeputzt: In Resse waren fleißige Helfer schon im Einsatz und haben 30 Müllsäcke gefüllt. Quelle: privat

Resser füllen 30 Säcke mit wildem Müll

Bereits im Einsatz waren Freiwillige unterschiedlicher Altersgruppen in Resse, um ihre Ortschaft von Müll und Unrat zu befreien. Insgesamt 30 rote Müllsäcke wurden gefüllt. Und weil die Helfer damit ganze Arbeit geleistet hatten, konnten sie sich zum Abschluss einen kleinen Imbiss am Moorinformationszentrum schmecken lassen.

Das Dorf ist jetzt sauberer: Fleißige Müllsammler in Hellendorf laden ihre Ausbeute auf einen Treckeranhänger. Quelle: privat

Hellendorfer Landwirte stellen Trecker zur Verfügung

Ebenfalls bereits gesammelt haben die Hellendorfer. Ortsbürgermeister Carsten Wandke freut das: „Die Hellendorfer haben es noch nicht verlernt.“ Trotz mehrjähriger coronabedingter Pause habe die Dorfreinigung wie am Schnürchen geklappt. Circa 40 Teilnehmer aus Feuerwehr und Patenkompanie sowie Einwohner jeden Alters verteilten sich auf fünf Treckergespanne der örtlichen Landwirte, sodass die Sicherheitsabstände jederzeit problemlos eingehalten werden konnten.

Der Rest war Routine: Nach gut zwei Stunden waren Dorf und Feldmark wieder sauber, und man traf sich zu Suppe und Getränk im Freien vor den Feuerwehrhaus. Die Teilnehmer freuten sich über angeregten Klönschnack, auch einige Neubürger nutzen die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme. Die einhellige Meinung in Hellendorf war, dass die Vermüllung der Landschaft im Vergleich zu vergangenen Jahren erfreulicherweise etwas abgenommen habe.

Von Stephan Hartung und Frank Walter