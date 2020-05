Wedemark

Mareike Oertel heißt die neue Klimaschutzmanagerin im Wedemärker Rathaus in Mellendorf. Angekommen ist die studierte Landschaftswissenschaftlerin in ihrem Aufgabengebiet in der Gemeindeverwaltung am 1. April. Nun ist sie vorgestellt worden.

Oertel ist erreichbar im Büro der Gemeindewerke Wedemark (GWW) im Erdgeschoss des Rathauses. Sie hat sich vorgenommen, das gemeindliche Klimaschutz-Aktionsprogramm (KAP) von 2010 weiter voranzubringen. Mit den noch umzusetzenden 21 Vorhaben in vielen Bereichen stelle das KAP eine gute Leitlinie für die Förderung des Klimaschutzes in den kommenden zwei Jahren dar, ist sich die 28-Jährige sicher.

Aber aktuell steht auf ihrer Agenda, die E-Mobilität zu fördern und bei den kommunalen Gebäuden das Energiemanagement weiter zu verbessern. Das Klimabewusstsein in der Wedemark, betont Mareike Oertel, sei klar eine ihrer Aufgaben. „Ich freue mich, dass ich trotz der herausfordernden Zeiten meinen Dienst in der Wedemark antreten konnte“, sagt sie. Damit könne sie den Klimaschutz, eines der wichtigsten Themen des 21. Jahrhunderts, weiter fördern und spannende Projekte umsetzen.

Von Ursula Kallenbach