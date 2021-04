Wedemark

Zweimal hat dem Eishockeyverein ESC Wedemark Scorpions seit 2019 ein FSJ-ler zur Seite gestanden – dieser half bei der Organisation und bei den sportlichen Herausforderungen. Jetzt sucht die Nachwuchsorganisation der Hannover Scorpions wieder eine Nachfolge im Freiwilligen Sozialen Jahr.

„Der Freiwilligendienstler darf gerne eine FSJ-lerin sein, betont Ingo Haselbacher, Vorsitzender des ESC Wedemark Scorpions. „Wir hatten jetzt auch eine Bewerberin aus dem Eisnachwuchs fast schon sicher, aber nun geht sie in eine Ausbildung.“

Das nächste FSJ soll zum 1. August 2021 beginnen und läuft wieder über ein Jahr. Zur aktuellen Arbeit auf der Stelle gehören die Kinder- und Jugendbetreuung, Trainingsunterstützung sowie Projektarbeiten in Marketing und Organisation. Es sind auch freie Projekte möglich. Ein anderer Schwerpunkt kann die Unterstützung des Vorstandes sein und auch die praktische Arbeit in der Geschäftsstelle der Scorpions in Mellendorf.

sSportlich interessiert, kreativ und offen für Herausforderungen wünscht sich der scheidende FSJ-ler Felix Siglreithmaier die Nachfolge. Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport wird mit monatlich 300 Euro honoriert und bietet sich als Pause zwischen Schule und Studium an oder einfach als Bedenkzeit für die Zukunftsplanung, meint er.

Für Fragen und weitere Infos ist der aktuelle FSJ-ler Ansprechpartner per E-Mail an felix.siglreithmaier@wedemark-scorpions.de sowie unter Telefon (05130) 95940.

Von Ursula Kallenbach