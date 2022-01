Ein Dorf verabschiedet sich von seinem Gasthof

Hellendorf

Der alte Dorfgasthof „Karsten-Meier“ in Hellendorf verschwindet nicht einfach. Bis Balken, Steine und die Geschichte von Menschen neuer Bebauung weichen, dauert es noch Wochen und Monate – zum Zuschauen.

Im ehemaligen Saal ist es kalt und zugig. Der Blick geht nach oben in den dunklen Dachstuhl und nach draußen durch leere Fensteröffnungen, ausgebaute Fenster lehnen an der Wand. „Das Gebäude hat seinen Lebenszweck erreicht“, sagt Friedrich-Wilhelm Helfers. Der Zimmermeister und Hausbauer kann das Gebälk in dem weit über 100 Jahre alten Gebäude beurteilen, den zerfressenen Dachstuhl und die Außenmauern. „Es ist eine Utopie, das zu erhalten unter heutigen Wärmeschutzanforderungen“, stellt er fest. Helfers ist selbst in Hellendorf zur Schule gegangen – „Ich kenne hier alle“. Mit dem Neubau, der an diese Stelle auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal treten soll, will er als Bauträger H&S Immobilien Wedemark Wohnungen schaffen. „Wir bedienen die Leute, die hier leben wollen.“

Rückbau des alten Hellendorfer Gasthofs: Was noch zu verwenden ist, wird herausgenommen

Immer noch wird Teil um Teil aus dem Gebäude herausgenommen. „Dies ist ein Rückbau, da wird nichts würdelos zusammengeschoben. Wir wollen gern vieles wiederverwenden, wenn auch an anderer Stelle“, verdeutlicht der Zimmermann. Die alten Balken lege er sich hin und baue später daraus irgendwo eine Remise. Für Fenster und Türen aus dem Rückbau habe er viele Abnehmer, auch gebe es Interessenten für die alten Dachziegel. Viele Hellendorfer hätten inzwischen Abschied genommen in „ihrem“ alten Saal, in dem sie früher Feste gefeiert haben. „Einige Frauen haben auch gefragt, ob sie sich Pflanzen aus dem Garten mitnehmen können“, erzählt Helfers. Am Ende, wenn alle wieder verwendbaren Stücke entfernt sind, soll es noch einen Brennholzhaufen im Hof geben, von dem die Dorfbewohner Holz holen können.

Dieses Schild steht noch auf dem Grundstück an der Schwarmstedter Straße. Quelle: Ursula Kallenbach

Vier Jahrzehnte treffen sich Jäger im Hellendorfer Gasthof

Seit 1996 war „Karsten-Meier“ auch die feste Gaststätte für die Versammlungen des Hegerings Wedemark. Da präsentierten die Jäger am Kopfende des Saals die Jagdtrophäen – also Geweihe und Gehörne – zur Hegeschau, und die Jagdbläser bezeugten der Jahresstrecke des erlegten Wildes die musikalische „letzte Ehre“. „Bei ,Karsten-Meier‘ herrschte immer eine familiäre Stimmung, immer freundlich, keine Hektik“, erzählt Folke Hein, der neun Jahre bis 2016 den Hegering leitete wie vorher schon sein Vater. „Helmut Meier war auch Jäger, da war man sich schon näher.“

„Es ist schwer genug, da vorbeizufahren“, sagt der ehemalige Eigentümer und Wirt Helmut Meier, der nicht weit um die Ecke wohnt. Ein halbes Jahrhundert habe er das Haus geführt, bis vor sechs Jahren eine Entscheidung aus Altersgründen fällig wurde. Eine Nachfolge innerhalb der Familie gab es nicht, also blieb nur der Verkauf. „Es wird noch vielen Betrieben so gehen“, vermutet Meier. Eine Chronik über das Gasthaus gibt es nicht; Generationen haben es aufgebaut. Bekannt sei, dass ein Gasthof dort als Ausspann für Pferdekutschen auf dem Postweg nach Bremen bereits seit dem 16. Jahrhundert existierte.

Zur Galerie Über Wochen können die Hellendorfer mit verfolgen, wie der alte Wedemärker Gasthof zurückgebaut wird: Noch werthaltige Elemente, Balken, Fenster und Türen sollen woanders wieder eine Verwendung finden.

Kein Baum muss für Neubauten fallen

Die Historie erweist sich in der Gegenwart als Vorteil für die geplante Bebauung – denn das Grundstück mit einer großen Hoffläche liegt zentral im Ort an der Schwarmstedter Straße, der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190, eingegrenzt von Buchenweg und Hellendorfer Straße. „Es braucht kein Baum zu fallen, und wir müssen keinen Boden neu versiegeln“, erläutert Zimmermeister Helfers. Vom Umfang der Gebäude werde die neue Bebauung annähernd gleich bleiben, eher weniger werden. Die Garagenzeile bleibe stehen, Gartenfläche sei eingeplant. Zwei- und Dreizimmer-wohnungen will H&S errichten. Die abschließende Anzahl der Einheiten und Anordnung der Gebäude kann Helfers noch nicht nennen. „Alles wird abgestimmt mit der Gemeinde.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Vorhaben wird im Bebauungsplan „Buchenweg“ geordnet; der Fachbereich Planen und Bauen arbeitet weiter daran. Dem Abriss der alten Bausubstanz hatte die Baubehörde zugestimmt. Ein Bauantrag liege bisher nicht vor, teilte Rathaussprecher Magnus Wurm auf Nachfrage mit. Der neue Eigentümer stehe in engem Kontakt mit der Kommune zur weiteren Planung. Sobald ein Bebauungsvorschlag vorliege, werde die Verwaltung darüber mit dem Ortsrat sprechen.

Lesen Sie auch Isernhagen HB.: Baupläne für Gasthaus Voltmers Hof an Burgwedeler Straße

Hellendorfer Ortsrat will Veränderung dorfverträglich

„Ob Dorfgemeinschaftsball oder Grünkohlessen – das fehlt jetzt alles. Es war der klassische Dorfgasthof mit Saal“, bestätigt Ortsbürgermeister Carsten Wandke. „Als Dorf hätten wir es gern gesehen, wenn er weiter so betrieben worden wäre.“ Andererseits sei es aus wirtschaftlichen Gründen völlig verständlich, wenn der Eigentümer über den halben Hektar bebaubarer Fläche mitten im Dorf so entscheide. Der Ortsrat habe jetzt darauf zu achten, dass die neue Bebauung dorfverträglich geschehe. Rundum seien Landwirtschaft und Pferdehaltung zu berücksichtigen, und der Bauträger habe berechtigte Interessen. Das Konfliktpotenzial mit allen Nachbarn, auch den künftigen, will der Ortsbürgermeister nach eigenen Angaben möglichst kleinhalten.

Von Ursula Kallenbach