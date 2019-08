Elze

Das wird eine matschige und dreckige Angelegenheit, bei der keiner sauber bleiben wird: Fußballmannschaften kämpfen am Sonnabend, 24. August, wieder beim Schlammfußball-Turnier der Landjugend Wedemark um den Sieg. Die Teams treten dabei ab 11 Uhr auf zwei matschigen Spielfeldern auf einer vorbereiteten Grünfläche an der Plumhofer Straße, neben dem Gasthaus Goltermann, in Elze gegeneinander an. Ein Spiel, bei dem pro Mannschaft vier Feldspieler und ein Torwart auf dem Platz stehen dürfen, dauert zwei Halbzeiten je fünf Minuten. Die Organisatoren empfehlen den Teilnehmern einheitliche Kleidung – und „an eventuelle Verschmutzung zu denken“, heißt es auf der Internetseite der Landjugend.

Für Schlamm-Sportler und Zuschauer stehen Getränke- und Grillbuden zur Stärkung bereit. Die drei erfolgreichsten Mannschaften werden geehrt. Und im Anschluss können sich alle Spieler von Dreck und Matsch befreien. Duschen und Umkleidekabinen sind vorhanden, kündigt die Landjugend an.

Spieler und Zuschauer finden die Fläche für das Schlammfußball-Turnier neben dem Gasthaus Goltermann in Elze, Plumhofer Straße. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Von Julia Gödde-Polley